Statt des Sieges: Ukraine droht Verlust der Staatlichkeit

Nur noch eine Minderheit der europäischen Bevölkerung glaubt an einen militärischen Erfolg der Ukraine, was aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht. Wjatscheslaw Wolodin, Vorsitzender der russischen Staatsduma, schreibt aus diesem Anlass über den Stand und die Perspektiven des Konflikts.

Quelle: Gettyimages.ru © bymuratdeniz

Von Wjatscheslaw Wolodin Heute glauben nur noch zehn Prozent der Europäer an einen Sieg der Ukraine über Russland. Dies geht aus einer Umfrage der Unternehmen Datapraxis und YouGov hervor, die vom Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen beauftragt wurde. Vor einem Jahr vertraten diese Ansicht 61 Prozent der EU-Bürger. Washington nutzt sein Monopol an Medien und sozialen Netzwerken aus und unterzieht EU-Bürger einer Gehirnwäsche, indem es sie von der Möglichkeit eines ukrainischen Sieges überzeugt. Doch das kann nicht ewig dauern, die Einsicht setzt sich durch. Meinung The Hill: "Wann hat das Abschlachten menschlicher Wesen aufgehört, uns etwas zu bedeuten?" Staatschefs der europäischen Länder geben enorme Summen für die Bewaffnung Kiews aus und tun dies auf Kosten der eigenen Bürger. Die Lebensqualität der einfachen Europäer sinkt rapide, die Preise steigen, die Wirtschaft stagniert. Russland ist eine Nuklearmacht, man kann nicht über uns siegen. Mehr noch, unser Land verfügt über Technologien, die andere nicht haben. Ein wechselseitiger Einsatz von Nuklearwaffen wäre für die gesamte Welt fatal. Doch wenn es dazu kommen sollte, wäre es das Ende für die Erde. Ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Wenn sie die Ukraine mit Munition, Waffen und Kriegsgerät überschütten, werden Washington und Brüssel keinen Erfolg haben. Sie werden nur erreichen, dass die gesamte Bevölkerung der Ukraine vernichtet wird. Heute sind Ukrainer Verbrauchsmaterial für die USA. Die Souveränität der Ukraine ist bereits verloren. Die Geschichte ist umgeschrieben, die Erinnerung verraten, die Sprache der Mehrheit der Bevölkerung verboten, geistige und moralische Werte vernichtet. Sollten sich die Ereignisse weiter so entwickeln, droht die Ukraine aufzuhören, als Staat zu existieren. Übersetzt aus dem Russischen und eigens für RT verfasst. Wjatscheslaw Wolodin, Jahrgang 1964, ist seit 2021 Vorsitzender der Staatsduma der Russischen Föderation. Man kann ihm auf seinem Telegram-Kanal folgen. Mehr zum Thema – Was die Ukraine erwartet: Die Gnade des Siegers

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

