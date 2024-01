Eine halbe Million tote und schwer verletzte Ukrainer – Wofür sterben sie eigentlich?

Der hochrangige ukrainische Politiker und frühere Generalstaatsanwalt des Landes, Juri Luzenko, hat dieser Tage die Zahl der ukrainischen militärischen Verluste mit einer halben Million beziffert. Oleg Jassinski stellt sich und dem Leser die Frage, wofür diese Ukrainer gefallen sind. Verstehen sie, für wen genau sie ihr Leben opferten?

Von Oleg Jassinski Der ehemalige ukrainische Staatsanwalt Juri Luzenko hat Anfang des Jahres die Zahl der ukrainischen Verluste seit Beginn der Feindseligkeiten mit rund 500.000 Toten und Schwerverletzten angegeben. Leider kam diese Zahl für niemanden überraschend, verschiedene Analysten hatten sie schon vor längerer Zeit in dieser Größenordnung geschätzt. Eine halbe Million menschlicher Tragödien, die in verschiedenen Stadien dieser irrsinnigen Geschichte leicht hätten vermieden werden können, wenn den Kiewer Behörden das Leben ihrer eigenen Bürger etwas wert gewesen wäre. Meinung Gräber der Brüdervölker – Zum 80. Jahrestag der Befreiung Kiews Heute sterben Ukrainer weiterhin für das "souveräne Recht" des kolonialen Kiewer Regimes, den Nationalsozialismus wiederzubeleben, die russische Kultur zu zerstören und sich zum wichtigsten ausländischen Instrument zur Destabilisierung der eigenen Nachbarn zu machen. Nachdem die Kiewer Behörden demonstrativ alle früher getroffenen Vereinbarungen nicht eingehalten und alle neuen Verhandlungsversuche in rüpelhafter Weise vereitelt haben, jammerten sie über einen "verrückten Diktator", der Europa und das koloniale ukrainische Regime seit mehreren Jahren anfleht, die Sicherheitsinteressen Russlands zu berücksichtigen. Jedes Element normaler menschlicher Logik wurde jahrelang öffentlich als "Kreml-Narrativ" gebrandmarkt, und Argumente über Unternehmensinteressen wurden als "Verschwörungstheorien" bezeichnet. Der monströse Preis für den Geiz und Irrsinn der Kiewer Machthaber in Höhe von mindestens einer halben Million Menschenleben war vom Westen von Anfang an einkalkuliert und vorgesehen. Ermordete Ukrainer sind für den Westen tote Russen, und je mehr von ihnen fallen, desto aus seiner Sicht besser. Denn niemand auf der Welt hat den Faschismus besser bekämpft als die Armee der Russen und Ukrainer und all unserer sowjetischen Völker, deren Knochen und Blut, vermischt in Brüdergräbern, sie für immer zu einem Volk gemacht haben. Doch auch mit der kompletten Zerstörung der Ukraine werden die Strippenzieher sich nicht zufriedengeben: Das Schicksal der heutigen Ukraine ist als Nächstes auch für Europa selbst und für die gesamte Menschheit vorgesehen. Leider sind nur wenige Menschen im heutigen Russland in der Lage, das Ausmaß des Monsters zu erkennen, das es bekämpft. Analyse Die Tagesschau lügt weiter über den "Euromaidan" Die neoliberale hybride Hydra, die gegen die Menschheit Krieg führt, nimmt die Formen und Farben an, die dem Verbraucher zusagen – vom ultrarechten Militanten bis zum pseudolinken Pseudopazifisten auf der Gehaltsliste von Soros und anderen. Ohne ihre Hilfe und Beteiligung wäre die massenhafte Ansteckung der ukrainischen Bevölkerung mit Nazismus und ihre Vernichtung nicht möglich gewesen. Eine monströse, seelenzerfetzende Zahl der zerstörten Leben und Schicksale unserer verblendeten Kinder, die uns hassen, die das Pech hatten, in einer verfluchten Zeit an einem verfluchten Ort geboren zu werden, den wir einst heimatverbunden und wohlklingend "Ukraine" nannten. Oleg Jassinski (englische Transliteration: Yasinsky), ein aus der Ukraine stammender Journalist, lebt überwiegend in Chile und schreibt für RT Español sowie unabhängige lateinamerikanische Medien wie Pressenza.com, Desinformemonos.org. Man kann ihm auch auf seinem Telegram-Kanal folgen. Mehr zum Thema - Kommentar zum Krieg in Nahost: Wir alle sind Opfer derselben zerstörerischen Macht

