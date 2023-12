Maduros eiserne Faust: Warum sollte Venezuela einen totalen Krieg riskieren?

Von Timur Fomenko

Das südamerikanische Land Venezuela hat angeblich in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit seinen territorialen Anspruch auf einen Teil des Nachbarlandes Guyana bekräftigt.

Caracas, das kürzlich einem erfolglosen amerikanischen Regimewechselversuch ausgesetzt war, um seinen Führer Nicholas Maduro zu stürzen, argumentierte, dass das als Essequibo bekannte Erdölgebiet historisch gesehen sein eigenes war, ihm aber vom britischen Empire gestohlen wurde. Solche Klagen sind überall auf der Welt zu hören.

Auch wenn eine Invasion der Region angesichts der Rolle der Regionalmacht Brasilien und des offensichtlichen Widerstands der nahe gelegenen USA zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich ist, so ist es doch ein aufschlussreiches Zeichen für die heutige Welt, dass Venezuela glaubt, seine Ansprüche auf diese Weise durchsetzen zu können. Erst vor wenigen Jahren verhängten die USA lähmende Sanktionen gegen das Land und ernannten Juan Guaido zum "Interimspräsidenten". Wo ist Guaido jetzt? Er ist ein politischer Exilant, der auf einem gescheiterten Traum ritt und sich schließlich dem Schrotthaufen der Marionetten anschloss, die benutzt, missbraucht und entsorgt wurden, als sich Washingtons politische Präferenzen verschoben – das wahrscheinliche Schicksal des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij.

Vor allem aber ist es eine Bestätigung dafür, dass die von den USA geführte Weltordnung zerfällt und die amerikanische Macht schwindet. Dies ebnet den Weg für andere Länder, die internationale Ordnung neu zu gestalten, um die als historisch empfundenen Missstände oder Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Die Schwächung der Fähigkeit der unipolaren politischen Ordnung, ihre Autorität durchzusetzen, eröffnet Nationen, die dazu bisher nicht in der Lage waren, die Möglichkeit, den Status quo offen infrage zu stellen.

Im Jahr 1990 versuchte der irakische Präsident Saddam Hussein, dasselbe zu tun, verschätzte sich aber gewaltig mit der Verschiebung hin zur amerikanischen unipolaren Hegemonie am Ende des Kalten Krieges, da er glaubte, Washington habe nicht den Willen zu kämpfen. In dem Bestreben, die vermeintliche Teilung des Irak durch das britische Empire und die Schaffung des Scheichtums Kuwait zu revidieren, marschierte Hussein ein und versuchte, den Golfstaat zu annektieren. Die USA und ihre Verbündeten schlugen mit einer kraftvollen Antwort zurück, und George H.W. Bush verkündete bekanntermaßen das Ziel, eine "neue Weltordnung" zu schaffen. Seine Botschaft lautete im Wesentlichen, dass die amerikanische Hegemonie begonnen habe und die USA die Welt nun nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten würden.

Diese Botschaft wurde durch den überwältigenden Einsatz militärischer Gewalt untermauert, der Saddams Streitkräfte zerschlug und den Weg für jahrzehntelange Regimewechsel und Kriege unter Führung der USA ebnete, auch wieder im Irak. In diesen Jahrzehnten hat sich die Welt jedoch verändert. Die USA sind nicht mehr die einzige geopolitische Kraft in der Stadt und die Machtverteilung hat sich diversifiziert. Neue Akteure wie ein wiedererstarktes Russland, China, Indien und Iran haben die geopolitische Landschaft in Richtung Multipolarität verändert, sodass jetzt auch andere Staaten politischen Spielraum finden können, ohne das gleiche Schicksal wie Hussein zu erleiden.

Die beiden Kriege von 2022 und 2023 haben dazu beigetragen. Erstens waren die USA und ihre Verbündeten nicht in der Lage, den politischen Willen aufzubringen, Russland in der Ukraine zu besiegen oder, wie sie angenommen hatten, sogar die Wirtschaft der Russischen Föderation zu zerschlagen. Zweitens haben Amerikas Unterstützung Israels und seine Versuche, Iran unter Druck zu setzen, einen Krieg im Gazastreifen provoziert, in dem die Hamas erfolgreich eine Gelegenheit witterte, Israel in einen zerstörerischen Konflikt zu locken, der seine Glaubwürdigkeit und sein Ansehen in der Welt für Generationen zerstören wird. Da die USA durch die sich abzeichnenden Krisen abgelenkt und anscheinend nicht in der Lage sind, diese zu lösen, sieht Venezuela eine Gelegenheit, seine Position zu stärken, indem es seine territorialen Ansprüche auf Guyana als nationalistisch motivierte Trumpfkarte bekräftigt.

Venezuela ist keine militärische Großmacht und seine geografische Lage bedeutet, dass ein Versuch, die Region Essequibo gewaltsam zu besetzen, scheitern würde, da die USA vor ihrer Haustür stehen und alles tun würden, um feindliche Staaten in der westlichen Hemisphäre zu vernichten. Washingtons gescheiterter Regimewechsel in Verbindung mit der Notwendigkeit, wegen der Auswirkungen auf die globalen Ölmärkte über eine Lockerung der Sanktionen zu verhandeln, bedeutet jedoch, dass die eigene Handlungsfähigkeit gegenüber Caracas geschwächt ist und die USA derzeit nicht in der Lage sind, Venezuela zu vernichten.

Auch ohne die militärische Dynamik verschafft ein ausgedehnter Gebietsanspruch einem Land ein diplomatisches Druckmittel, mit dem es Zugeständnisse erzwingen und seine Autorität behaupten kann, so wie China im Südchinesischen Meer gegenüber Taiwan oder Russland, das eine Reihe ukrainischer Oblaste in sein eigenes Hoheitsgebiet eingliedert. All dies ist Teil einer langen Liste historischer Probleme, die die Staaten aufgrund der amerikanischen Hegemonie nicht in der Lage waren zu lösen, aber wir leben jetzt in einer anderen Welt, und deshalb verändert sich die politische Landkarte, wie wir sie kennen.

Übersetzt aus dem Englischen.

Timur Fomenko ist ein politischer Analyst.

