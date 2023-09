Ukraine-Konflikt als Beispiel für die schwindende Macht des Westens? Die "Weltmehrheit" sieht es so

Die meisten glauben, dass ethnische Europäer Kolonialisten sind, und hoffen, deren erdrückende Machtstellung zu beenden.

Quelle: Gettyimages.ru © Daniel Berehulak

Von Fjodor Lukjanow Wir schreiben den Herbst 2023, und der Ukraine-Konflikt ist zu einem festen Bestandteil der internationalen politischen und wirtschaftlichen Landschaft geworden. Eine Einstellung der Feindseligkeiten ist nicht zu erwarten, und weder ein entscheidender Sieg einer Seite noch ein Kompromissfriedensabkommen scheinen in absehbarer Zeit wahrscheinlich. Die Lage bleibt der wichtigste Einflussfaktor für das globale Kräfteverhältnis. Meinung Sanktionen: Russland ist es inzwischen gleichgültig, ob McDonald's zurückkehrt Als die Kämpfe begannen, war sofort klar, dass die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen in eine akute Phase eintreten würden. Doch die Schwere und Dauer des Konflikts haben die Erwartungen übertroffen. Im Februar 2022 hätte sich kaum jemand das derzeitige Ausmaß der militärisch-technischen Unterstützung der Ukraine durch die NATO und einen derart gründlichen Abbruch aller Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Ländern vorstellen können. Die Vorhersagen der ersten Phase haben sich nicht bewahrheitet. Moskau hat die militärisch-politische und öffentliche Stimmung in der Ukraine und die Bereitschaft der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten, Kiew so weitgehend zu unterstützen, falsch eingeschätzt. Der Westen machte den Fehler, davon auszugehen, dass das russische Wirtschaftssystem einer Blockade von außen nicht standhalten würde, die Weltwirtschaft aber relativ schmerzlos ohne Moskau auskommen könnte. Die Selbsteinschätzung beider Seiten, den Gegner zu einem Kurswechsel und zu Zugeständnissen zwingen zu können, entsprach nicht der Realität. Die Fehler, die in der Anfangsphase gemacht wurden, waren das Ergebnis von Stereotypen, die sich zuvor gebildet hatten. Nimmt man die Nuancen weg, so übertrieben die Kontrahenten die Verwundbarkeit des jeweils anderen und hielten ihre Gegner für "Papiertiger". Dies ist teilweise immer noch ein Element, jedoch eher eine Redewendung der Propaganda. Der Konflikt hat sich zu einem langwierigen Prozess entwickelt, in dem jede Seite versucht, ihre Vorteile zu mobilisieren und eine entscheidende Überlegenheit zu erlangen, um der Pattsituation zu entkommen. Die Intensität der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen nimmt zu, aber nicht ihre Qualität. Die bedeutendsten Veränderungen haben in dem Teil der Welt stattgefunden, der nicht in den Konflikt verwickelt ist, obwohl er von ihm betroffen ist. Der derzeit in Russland in Mode gekommene Begriff der "Weltmehrheit", der sich auf den nicht-westlichen Teil der Menschheit bezieht, ist etwas verwirrend, weil er eine konsolidierte Gemeinschaft suggeriert. Das Wesen dieser Mehrheit ist jedoch ihre Heterogenität – im Gegensatz zum universellen Zusammenhalt der Werte, den der Westen bietet. Der Begriff skizziert jedoch die Umrisse – eine Gruppe von Ländern, die sich nicht in Prozesse einbinden lassen wollen, die der Tradition der westlichen Politik folgen. Die Ukraine-Krise ist ein Produkt der westlichen politischen Kultur, der alle unmittelbar Beteiligten angehören. Russland, das eine extrem antiwestliche Haltung eingenommen hat, handelt ebenfalls im Rahmen des westlichen militärisch-politischen Paradigmas (bzw. ist dazu gezwungen). Meinung Die BRICS verändern die Welt Unter der Mehrheit der Weltbevölkerung verbreitet sich die Meinung, dass der Einfluss derjenigen schwindet, die lange Zeit die Regeln auf der internationalen Bühne diktiert haben. Dabei zeigt sich, dass sowohl der Westen als auch Russland viel abhängiger voneinander sind, als sie es gerne hätten. Der Grad der Abhängigkeit ist natürlich unterschiedlich und relativ, aber die Fähigkeit, Drittländern irgendetwas aufzuzwingen, wird geringer. Allerdings hat sich die lang erwartete multipolare Welt als komplizierter erwiesen als erwartet. Es geht nicht nur um isolierte Interaktionen einiger weniger Machtzentren, die irgendwie miteinander kommunizieren, sondern um das Entstehen eines Netzes vielfältiger Verbindungen zwischen Akteuren unterschiedlicher Stärke. Die Verbindungen sind nicht sehr geordnet, weder horizontal noch vertikal, und das Ungleichgewicht zwischen den Beteiligten trägt zur Nichtlinearität bei. Die ukrainische Krise hat mehrere praktische Auswirkungen auf den Großteil der Welt. Erstens ist eine Macht aufgetaucht, die den Westen offen und vorbehaltlos herausfordert, und der Westen war trotz erheblicher Anstrengungen nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Dies ermöglicht es der nicht-westlichen Welt, mehr und mehr unabhängig zu handeln – direkt vor unseren Augen. Zweitens: Wenn die Staaten des globalen Nordens anfangen, miteinander in Konflikt zu geraten, kümmern sie sich immer noch nicht darum, wie sich dies auf den globalen Süden auswirkt. Drittens: Die Politik der allgemeinen Distanzierung, aber der Zusammenarbeit in bestimmten Fragen kann sich auszahlen, aber wir müssen sie geschickt einsetzen. Viertens: Fruchtbare Beziehungen sind auch ohne Großmächte möglich und notwendig, die auf ihre Unverzichtbarkeit pochen, aber oft die Probleme von Ländern und Regionen nicht lösen, sondern sie bei der Verfolgung ihrer eigenen Interessen in eine Sackgasse treiben. Baerbock will China und Russland canceln All dies sind Faktoren, die zur Gestaltung eines neuen internationalen Rahmens beitragen werden. Er ist noch nicht entstanden. Aber wenn der gegenwärtige Konflikt zu Ende geht, werden unabhängig vom konkreten Ergebnis für die unmittelbar Beteiligten die Mehrheitsländer der Welt ihre Position am meisten gestärkt haben. Nicht nur China, das oft als der eigentliche Gewinner der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen bezeichnet wird (eine solche Schlussfolgerung ergibt sich nur aus linearer Logik), sondern auch eine Reihe von Ländern, die bisher eine untergeordnete Rolle spielten, emanzipieren sich nun und befreien sich aus dieser Zwangsjacke. Wir wagen zu glauben, dass die Weltpolitik rationaler werden könnte, weil pragmatische Interessen dann offen und sachlich geäußert würden und nicht unter dem Einfluss verschiedener Messianismen, die im Globalen Norden seit Jahrhunderten beliebt sind. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass die Ukraine-Krise tatsächlich einen Schlussstrich unter den Kolonialismus im weitesten Sinne zieht. Übersetzt aus dem Englischen. Mehr zum Thema - Der "Stellvertreter-Kriegs"-Blues der NATO: Wie die von den USA geführte Kampagne gescheitert ist

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

