Aus dem Fantasialand: Der Spiegel und sein Glaube an den "Sieg über Putin"

Von Dagmar Henn

Dass es den Kollegen vom Spiegel nicht peinlich ist, ihre Leser in so ein piwarmes "Wir" zu packen. Ein solches "Wir" zu konstruieren, um Forderungen kräftiger wirken zu lassen, gehört zwar zum politischen Handwerk, aber zum journalistischen? "Das sollte uns ein Sieg über Putin wert sein", lautet die Überschrift des Spiegel-Leitartikels. Man könnte das journalistische Belästigung nennen, es ist das geschriebene Gegenstück zu einer unaufgefordert auf den Schenkel gelegten Hand.

Irgendwie hat er auch zu oft Winnetou geschaut, der Herr Thore Schröder, der sich auch noch mit ", Kiew" vorstellt. "Die Ukrainer kämpfen wie mit Pfeil und Bogen gegen die russische Übermacht." Da sucht man doch instinktiv nach der Silberbüchse, oder? Pfeil und Bogen, das müssen ja die Guten sein.

Der ganze Artikel soll die Seele zurechtmassieren für den anstehenden NATO-Gipfel. Mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen – das hätte eigentlich gereicht, anstelle des ganzen Textes. Allerdings würden einem dann die unterhaltsamen Stellen entgehen.

Zum Beispiel das Eingeständnis, dass die Ukraine gar nicht souverän ist:

"Tatsächlich hatte die Führung in Kiew kaum eine andere Wahl. Die Erwartung der eigenen Bevölkerung und des Westens, endlich mit dem Versuch der Rückeroberung besetzter Gebiete zu beginnen, war erdrückend."

Das mit der Bevölkerung, nun denn. Die Videos, die man aus der Ukraine sehen kann, zeigen eher, wie unwillige Männer zum Militär geprügelt werden. So begierig auf diese Rückeroberung scheinen sie nicht zu sein.

Aber der Teil mit dem Westen stimmt, und das wirft natürlich gleich die Kernfrage auf. Denn ein Land, das seine Bürger in einen "brutalen Abnutzungskampf" schickt und verheizt, weil der Westen das von ihm erwartet, kann doch wohl nicht so souverän sein, dass da irgendeine Souveränität verteidigt werden könnte, oder, Herr Schröder?

Nur keine Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und nur nicht allzu viele Fakten zur Kenntnis nehmen.

"Die Ukrainer brauchen mehrere Waffensysteme jetzt und in großer Zahl, nicht nach und nach und in geringen Mengen. Das heißt vor allem: F-16-Kampfjets, Langstreckenmunition, mehr Flugabwehr und sehr viel mehr Artilleriemunition als bislang."

Kann mal jemand dem studierten Sozialwissenschaftler erklären, dass erstens gar keine Munition mehr da ist, die geliefert werden könnte – die Vermutung vieler Beobachter, warum die USA jetzt Clustergranaten liefern wollen, geht schlicht dahin, dass die gerade noch übrig sind –, es zweitens Jahre braucht, ein bestimmtes Kampfflugzeug nicht nur zu fliegen, sondern auch seine Fähigkeiten richtig zu nutzen, die Piloten also NATO-Piloten sein müssen, drittens die F-16, darüber gab es einen hübschen Vortrag von Scott Ritter, nur einen Motor haben, der gern alles ansaugt, was auf der Startbahn liegt, weshalb diese zu Hause immer gefegt werden, ehe das Ding startet (und Kriegsgebiete sind voller Staub und Splitter), und zuletzt die NATO noch nie gut war in Flugabwehr.

So ist das eben, wenn man eine Angriffsarmee für Kolonialkriege hat – man setzt auf Luftüberlegenheit. Die sowjetische Tradition setzt auf Luftabwehr, weil sie zutiefst defensiv ist. Aber das lernt man nicht in den Sozialwissenschaften, und Dazulernen scheint beim Spiegel nicht populär zu sein.

Es wird natürlich auch nichts nützen, wenn ich das hier alles noch einmal aufzähle, weil der Herr vom Spiegel bestimmt nicht RT DE liest, aber vielleicht findet sich ein netter Mensch, der ihm das abends in einer Hamburger Bar mal erklärt, ehe er weiter Artilleriemunition verschenken will, die es gar nicht gibt.

Aber einen leisen Verdacht, dass er sich in Fantasialand bewegt, hat er doch. Weil er gar so sehr betont, schließlich hätte Scholz erklärt, die Ukraine "so lange wie nötig" zu unterstützen, und Macron sogar, "Frankreich werde helfen bis zum Sieg". Na dann, wenn die beiden das sagen.

"Wenn diese Sätze ernst gemeint waren, müssen nun Taten folgen. Der für nächste Woche geplante NATO-Gipfel kommt dafür wie gerufen. Es ist der Moment, an dem der Westen entscheiden muss, was ihm der Kampf gegen Putin und damit die Verteidigung der Freiheit wirklich wert sind."

Der Spiegel ist, wenn man seine politischen Positionen der letzten Jahre betrachtet, eine weit größere Bedrohung für die Freiheit der Deutschen als der russische Präsident Wladimir Putin. Aber wir sind hier ja in jenem "Wir", für das der Autor zu Beginn vereinnahmt hat, "wir", "der Westen".

Wunderwaffen und Eskalation, danach drängt es ihn, was schließlich kein Problem ist, weil er sicher nicht an diese Front geschickt wird. Und der Kalte Krieg war zu seiner Studienzeit vermutlich noch nicht einmal im Programm für jüngere Geschichte, weshalb er auch nicht das mindeste Gespür dafür besitzt, wohin eine weitere Eskalation durch die NATO führt. "Die Verteidigung der Freiheit". Klar doch.

Aber selbst zu seiner Studienzeit konnte man schon lernen, dass das Gerede von Wunderwaffen immer ein Zeichen der baldigen Niederlage ist. Würde er ein bisschen mehr Ahnung besitzen, würde ihm auch auffallen, dass der Eifer der USA, F-16 zu liefern, zuletzt deutlich nachgelassen hat. Das liegt nicht nur an den Piloten, auch wenn jeder abgeschossene Pilot Ausbildungskosten von mehreren hunderttausend Dollar vernichtet.

Das liegt daran, dass zu viele Bradleys, Leopard, HIMARS, Patriots und wie all die anderen Wunderwaffen heißen, geschrottet wurden und jetzt als ausgebrannte Ruinen die ukrainische – Verzeihung, die russische – Steppe zieren. Zumindest in Teilen des militärisch-industriellen Komplexes in den USA ist inzwischen der Groschen gefallen, dass das nicht werbewirksam ist.

Doch irgendwie ist es putzig, dass er nicht nur Scholz und Macron, sondern auch Biden anführt. So ein Kinderglaube. So ein Vertrauen in die US-Führung. Wie ein kleiner Bub, der mit glänzenden Augen die Schokolade vom GI – nein, das ist ja eine andere Generation. Jedenfalls, auch wenn es ein Rätsel bleiben muss, warum, Schröder ist ganz Westen, und damit ganz USA, und die sind Biden, zumindest für den Spiegel.

"Niemals wird Russland in der Ukraine siegen, niemals", zitiert er Biden. Wobei man sich dann doch die Frage stellt: Wenn der Greis aus Washington diesen Satz so ernst meint, dass er sich ganz unbedingt bewahrheiten muss, wie war es dann mit diesem anderen Satz über Nord Stream?

Pfui, das bringt Unordnung ins "Wir". So, wie das auch jegliche Kenntnis über die Vorgeschichte im Donbass, den Nazismus in der Ukraine, die geopolitischen Interessen der USA oder gar die realen militärischen Verhältnisse täten.

Weiche von mir, Satan, wird er diesem unpassenden Gedanken zurufen und vermutlich eine Runde in der Washington Post lesen, um seine Seele wieder zu reinigen. Immerhin haben die Ukrainer, wie er schreibt, "38 Quadratkilometer zurückerobert, eine Fläche so groß wie Berlin Mitte". Das ist schon mal zwanzigtausend Soldatenleben wert.

Aber schade, dass ihn, wenn er schon in Kiew ist, niemand auf der Straße wegfängt, um ihm dann ein Gewehr in die Hand zu drücken und ihn an die Front zu schicken. Bei so viel Kriegslüsternheit und Verlogenheit wäre das eine angebrachte Therapie. Sollte es ein Danach geben, würde er mit Sicherheit etwas nachdenken, ehe er wieder fragt, was "uns" ein "Sieg über Putin" wert sei.

