Ein Preis für Habecks Katze – Wann ist sein Papagei dran?

Gilt in der Gesamtbetrachtung einer Preisverleihung der überreichende Bruder als schlichter politischer Gönner? Oder hängt da schon der allzu süße Duft des fiktiven Eau de Robert aus dem Hause Douglas im Partyzelt? Autor Uli Gellermann definiert den Begriff Familienklüngel.

Von Uli Gellermann Am Rande der Hannover Messe im April dieses Jahres wurde der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit einem Preis für die Energiewende ausgezeichnet. Der wurde ihm von seinem Bruder Hinrich überreicht. Hinrich ist nicht nur Habecks Bruder, sondern auch Chef der Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein. Die Wirtschaftsförderung wird von der Landesregierung Schleswig-Holstein finanziert und gesteuert. Prinzip der Allparteien-Koalition Wer die Tatsache, dass eine Landesregierung einem Bundesminister publikumswirksam einen Preis zuschanzt, für politischen Inzest hält, der versteht das Prinzip der deutschen Allparteien-Koalition nicht: Alle, die da mitmachen, sind preiswert zu korrumpieren. Dieser oder jener mit noch einem teuren Amt, andere mit einem fadenscheinigen Preis – bezahlt wird die komplette Kirmes vom Steuerzahler. Wappentier ist die Blindekuh Wie immer geht es um das Wichtigkeits-Karussell: Du findest mich gut, dann finde ich dich gut, später finden wir vielleicht auch einen guten Grund – die Geschlossenheit. Wer geschlossen ist, der macht kein Fass auf, der schließt vor jedem auftauchenden Polit-Verbrechen die Augen. Das Wappentier ist die Blindekuh, die Flagge besteht aus Löchern, die Hymne beginnt mit "Einigkeit". "Recht und Freiheit" sind aus Gründen der Koalitionsdisziplin gestrichen. Keine Blutschande, sondern Reinzucht Dass der Bruder dem Bruder einen Preis zuschiebt, ist keine Blutschande, sondern Reinzucht: Nur wer sich familiär im Kreise dreht, hält sich rein. Das wussten schon die alten Ägypter. Dort machte es der Bruder mit der Schwester. In Deutschland treibt es der Bruder mit dem Bruder: Platz da für neue Geschlechter ist ein grünes Prinzip. Nur der Bruder ist kein Luder Das Habeck-Prinzip "Nur der Bruder ist kein Lüder" ist so hermetisch, dass keinerlei Alternative möglich ist. Da bleibt die grüne Fahne hoch und die Reihen sind fest geschlossen. Wer aus der Reihe tanzt, wird zur Tarantella (nicht unter drei Runden) verurteilt. Grüne Massensuggestion Die Tanzopfer leiden unter Tarantismus, einer psychischen Erkrankung in Verbindung mit Massensuggestion. Wer diese Krankheit erwischt, der hält GRÜN für die Farbe der Hoffnung, Deutschland für eine Demokratie und seine Medien für vielfältig. Eau de Robert bei Douglas Noch ist das Höchstmaß an Geschlossenheit nicht erreicht. Erst wenn Habecks Katze den Grammy für ihr Maunzen bekommen hat, wenn sein Papagei mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet wurde und sein Schweiß als Eau de Robert bei Douglas Höchstpreise erzielt, ist die Zeit für das Vierte Reich gekommen. Jenes Reich, in dem die Schließer die Macht übernommen haben und die Ketten als Schmuck für alle gelten. Zuerst veröffentlicht auf der Medienplattform RATIONALGALERIE am 8. Juni 2023. Uli Gellermann ist Filmemacher und Journalist. Seine Erfahrungen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern begründen seine Medienkritik. Er ist Herausgeber der Internetseite rationalgalerie.de. Mehr zum Thema: 2,3 Millionen Euro an gefällige Journalisten – GEZ-Medien und die deutsche Korruptokratie

