Roger Waters: "Schwein gehabt" sieht anders aus

Von Tom J. Wellbrock

Die Diskussionen um Roger Waters nehmen kein Ende. Der Bassist der Band Pink Floyd sei antisemitisch, heißt es immer wieder. Und dann auch noch der Auftritt in einer an Nazis erinnernden Uniform. Das geht ja nun gar nicht!

Doch, das geht! Und zwar gleich aus mehreren Gründen. Fangen wir mit der Uniform an.

Uniformen und Mauern

Die Uniform, die die woken Kulturbanausen wohl noch nie in ihrem Leben gesehen haben, stammt aus dem Film bzw. vom Album "The Wall" von Pink Floyd. Es wäre eine gute Idee, sich diesen Film anzusehen, die Texte zu lesen und zu verstehen, um zu erkennen, dass es Pink Floyd damals (und Waters heute) um eine Anklage gegen autoritäre Systeme ging und geht.

Die Tatsache, dass Waters in einem seiner Konzerte in Tränen ausbrach, dürften die ahnungslosen Sittenwächter wovon auch immer als Erfolg verbuchen. Tatsächlich aber haben sie vermutlich einen kritischen Geist, der mit dem Tragen der Uniform die Perversität des Faschismus zeigen wollte, in die Verzweiflung getrieben. Ohne Wissen, ohne Empathie, ohne historische Kenntnis wurde hier ein Musiker in eine Ecke gestellt, in die er nicht gehört – ganz im Gegensatz zu den faschistoiden Geiferern, die nicht eher Ruhe gaben, bis der Musiker von historischer Bedeutung und Relevanz sich dem Mob beugte.

Die Anklage wegen Volksverhetzung schlägt dem Fass den Boden aus. Damals – als "The Wall" als Film und LP herausgebracht wurde – wie heute steht das Werk für eine tiefe Abscheu vor dem Faschismus und vor faschistoiden Autoritäten, also – das ist die Interpretation des Autors dieses Textes – vor ebenjenen faschistoiden Zeitgenossen, die jetzt der Meinung sind, ihr geistloses und unwissendes Empfinden politischer Korrektheit an einem verdienten Musiker und kritischen Geist abarbeiten zu müssen.

Die Mauern sind in den hohlen Köpfen derer aufgebaut worden, die sich anmaßen, etwas beurteilen zu können, wovon sie nicht den Ansatz einer Ahnung haben.

Schwein gehabt!

Schwein hatte Pink Floyd schon 1977. In diesem Jahr erschien das Album "Animals", auf dem Tiere eine wichtige Rolle spielten. Zum Beispiel Hunde. Sie standen in dem musikalischem Werk stellvertretend für Menschen, die nur am Profit orientiert sind. Sie gehen über Leichen und interessieren sich für ihre Mitmenschen nicht im Geringsten.

Die Rolle der Schweine auf dem Album wurde ausgerechnet von Wikipedia treffend zusammengefasst:

Prophetisch!

Wenn das nicht passt!

Das "neue" Schwein, das Waters auf seiner aktuellen Tour verwendet, ist eine Variation von damals. Und es ist mit einigen Symbolen bestückt worden, die alle eine Botschaft transportieren sollen. Die Stuttgarter Nachrichten schreiben dazu (Rechtschreibung und Orthografie wie im Original):

"Dagegen wehrt sich Waters in einem offenen Brief auf seiner Facebook-Seite: Er fühle sich durch den Vorwurf des Antisemitismus persönlich beleidigt, und weist darauf hin, dass er in seiner Show außer dem Davidstern auch das Kreuz und den Halbmond verwendet. Der Musiker argumentiert, die Symbolik des Davidsterns in 'The Wall' richte sich gegen die Politik des Staates Israel, eines Staates, so Waters, 'der Apartheid praktiziert, sowohl innerhalb seiner eigenen Grenzen also auch in den Gebieten, die er seit 1967 besetzt und kolonisiert hat'. Friedlich gegen Israels Innen- und Außenpolitik zu protestieren sei nicht antisemitisch.



Das Schwein repräsentiere das Böse eines fehlgeleiteten Staates, schreibt Waters in seinem Statement weiter. Dass er in 'The Wall', einer Geschichte über Krieg, Tod, Zerstörung und Angst, prinzipiell mit Symbolen spielt, ist hinreichend bekannt. Animierte Hämmer marschieren im Gleichschritt wie in einer Militärparade, und Waters wirft sich gleich zu Beginn der Show einen langen schwarzen Mantel mit roter Armbinde über – und zeigt sich als Diktator."