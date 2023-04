E-Girls zur Waffe machen: Wie das US-Militär YouTube und TikTok nutzt, um sein Image aufzupolieren

Von Wadim Sagorenko

US-Militärs teilen oft ihren Alltag auf TikTok. Einige scherzen und spielen ihren Kameraden Streiche, andere teilen, wie sie in der Armee leben, was sie tun, was sie essen, usw. Eine der beliebtesten "Militär-Influencer" ist derzeit Hayley Lujan, die unter dem Usernamen lunchbaglujan in Erscheinung tritt. Lujan ist bekannt für ihren provokanten, etwas zynischen Sinn für Humor, ihre Freundschaft mit einem der Söhne von Donald Trump und die Tatsache, dass sie keine einfache Soldatin, sondern eine Spezialistin für PsyOps ist – für psychologische Operationen.

Die Karriereplattform für Rekruten des US-Militärs besagt, dass diese Art Soldaten "für ihre Kommunikationskompetenz bekannt sind – sie verwenden unkonventionelle Taktiken, um ausländische Verbündete und Feinde zu überzeugen und zu beeinflussen, um die Ziele der US-Armee zu unterstützen."

Die Follower von Lujan sind sich dessen bewusst. Sie gehen davon aus, dass ihr Account Teil einer sorgfältig konzipierten Marketingstrategie ist. Das Ziel eines Influencers ist es, das Ansehen des US-Militärs zu stärken, insbesondere in den Augen der Generation von Zoomern – oder wie die Autoren von "Know Your Meme" (Kenn Dein Meme) sagen: "Um 'Simps' (simple Gemüter) und jene Kerle, die auf jedes Bild mit Brüsten mit einem 'OMG schreib mir eine DM' antworten, dazu zu bringen, sich bei der Armee zu melden."

Leere Kasernen

Die US-Streitkräfte leiden seit einigen Jahren unter einem Mangel an Nachwuchs. Trotz Reduzierung des Militärpersonals – in den vergangenen 40 Jahren hat sich die Zahl des Militärpersonals um fast die Hälfte verringert – fehlt es den Streitkräften immer noch an Rekruten. Im Jahr 2022 gelang es dem Militär nur, 45.000 der geplanten 60.000 Soldaten zu rekrutieren. Daraufhin kündigte Heeressekretärin Christine Wormuth an, dass Angehörige der Nationalgarde und der Army Reserve zum aktiven Dienst einberufen werden könnten. Die Einheiten könnten zudem verkleinert werden, da es möglicherweise unmöglich sein wird, alle aktiven Einheiten vollständig zu besetzen. Die Rekrutierung bei der Luftwaffe und der Marine war da erfolgreicher – aber auch nur, weil es sich um Kandidaten handelte, die 2021 nicht in den Dienst eintreten konnten.

Dieser Personalmangel kann auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden. Erstens haben die USA nicht genug geeignete Kandidaten. Die Eintrittsbestimmungen variieren je nach Dienstzweig der Streitkräfte, aber die Hauptkriterien sind sich ähnlich:

Ein Kandidat muss zwischen 17 und 35 Jahre alt sein.

Er muss körperlich und geistig gesund sein.

Er muss ein Abitur nachweisen und einen Aufnahmetest für den entsprechenden Dienstzweig bestehen.

Er muss außerdem US-Bürger sein oder zumindest eine Green Card besitzen.

Trotz der relativ niedrigen Anforderungen ist es nicht einfach, die richtigen Leute zu finden. Laut einer aktuellen Studie des Pentagons sind nur 23 Prozent der jungen Menschen in den Vereinigten Staaten diensttauglich. Der Rest hat gesundheitliche Probleme: Fettleibigkeit, psychische Störungen und Suchterkrankungen.

Die Situation wurde durch die Corona-Pandemie verschärft, da die Lockdowns die US-Schüler erheblich beeinträchtigten und auf ihre körperliche Verfassung schlugen. Darüber hinaus hätten die Lockdowns junge Menschen unentschlossener gemacht, heißt es. Studien zeigen, dass Männer, die aus der Ferne am High-School-Unterricht teilnahmen und weniger mit Gleichaltrigen kommunizieren konnten, wichtige Entscheidungen, wie die Bewerbung an eine Universität oder den Eintritt in die Streitkräfte, eher aufschieben.

Die Rekrutierung gestaltet sich auch deshalb schwieriger, weil immer mehr junge Amerikaner unter Suchterkrankungen leiden. Beispielsweise disqualifiziert Alkohol- und Drogenmissbrauch etwa elf Prozent derjenigen, die ansonsten diensttauglich wären. Darüber hinaus ist Marihuana, in der einen oder anderen Form, jetzt in den meisten Staaten legal. Diejenigen, die diese Substanz konsumieren, dürfen jedoch immer noch nicht ins Militär eintreten.

Schulabbrecher sind ein weiteres Problem, das den Militärdienst betrifft. Im Jahr 2020 haben 3,2 Millionen Schüler in den Vereinigten Staaten die High School abgeschlossen, aber diejenigen ohne diesen Abschluss können sich nicht beim Militär melden. Und selbst wenn die USA doppelt so viele gesunde und gebildete junge Menschen hätten, stünden die Streitkräften immer noch einem Mangel an Freiwilligen gegenüber, weil in der Bevölkerung die Armee nicht mehr wertgeschätzt wird.

Der chaotische Truppenabzug aus Afghanistan, ein zunehmend gespaltenes innenpolitisches System und Streitigkeiten über die Rolle der NATO in der modernen Welt werfen Probleme – und nicht wenige unbequeme Fragen – für die US-Streitkräfte auf. Darüber hinaus wird das Militär sowohl von linken als auch von rechten Politikern kritisiert. Die Linken bezeichnen es als Bollwerk des Rassismus, der Homophobie und des Imperialismus. Die Rechten meinen, das Militär folge blind der woken Welle und reagiere nicht schnell und entschlossen genug auf nationale Bedrohungen. Skeptiker weisen zudem auf den Zynismus des Gesetzes hin, das 17-Jährige für nicht alt genug hält, um eine Dose Bier zu kaufen, aber alt genug, um für obskure Ziele zu töten und zu sterben.

Die verschiedenen ethnischen Gruppen haben ebenfalls unterschiedliche Einstellungen zum Militär. Beispielsweise bewerten Schwarze und Latinos die US-Streitkräfte weniger positiv als weiße Amerikaner. Weder traditionelle Propaganda zum "Schutz der Freiheit", noch "progressive" Werbekampagnen, in denen Minderheiten in der Armee vorkommen, haben da viel geholfen. 2018 wurde das öffentliche Vertrauen in das Militär mit 70 Prozent bewertet, im Jahr 2022 sank diese Zahl auf 48 Prozent.

Das Pentagon versteht, dass es sowohl in politischer als auch in strategischer Hinsicht gefährlich ist, die abnehmende Popularität der Streitkräfte zu ignorieren. Um also mehr junge Leute für das Militär zu begeistern, poliert es sein Image nicht nur mit klassischer Werbung auf, sondern auch mit Hilfe von niedlichen Influencern.

Die Fabrik der Träume und Rekruten

Prominente in Konfliktgebiete zu schicken, um die Moral der Soldaten zu heben, war ein wichtiger Bestandteil der US-Militärpropaganda während des Zweiten Weltkriegs. In Europa und Korea wurden US-Soldaten von den Schauspielern Laurence Olivier, George Miller, Marilyn Monroe und Dutzenden weiteren Stars unterhalten. Andere arbeiteten an der "Heimatfront" und polierten mit den Mitteln des Kinos das Image des Militärs auf.

Zunächst war das Office of War Information (Büro für Kriegsinformation) für die Popularisierung des Militärdienstes zuständig. Dessen Leiter, Elmer Davis, sagte einmal, dass "der einfachste Weg, um Propaganda in die Köpfe der meisten Menschen zu tragen, darin besteht, sie durch das Medium des Unterhaltungsfilms zu präsentieren, weil die Leute so nicht merken, dass sie mit Propaganda konfrontiert sind."

Es gab viele Filme, die vom US-Verteidigungsministerium gesponsert wurden: "Wings" (1927), "The Green Berets" (1968), "Top Gun" (1986), "Eagle Eye" (2008), "Act of Valor " (2012), "The 15:17 to Paris" (2018), und viele andere mehr. Das Pentagon kooperiert im Übrigen auch weiterhin mit Hollywood.

Jetzt aber, da 95 Prozent der Amerikaner zwischen 18 und 29 Jahren sich auf YouTube rumtreiben, und das Publikum von TikTok in den USA die 113-Millionen-Marke überschritten hat, benötigt das Militär Zugang zu diesen neuen Kanälen.

Es ist nicht einfach, im Internet an Popularität zu gewinnen. Die US-Streitkräfte haben zwar offizielle YouTube-Accounts – der beliebteste ist der Kanal der US-Armee mit über einer Million Abonnenten –die Videos erreichen jedoch selten mehr als 50.000 Aufrufe, und große Rekrutierungskampagnen wie "Überwindung von Hindernissen" werden oft mit Kommentaren wie "Wenn sie dich bitten zu sterben, sind plötzlich nur noch weiße Männer in der Werbung" lächerlich gemacht.

Inzwischen ist das in chinesischem Besitz befindliche TikTok auf Regierungsgeräten in den Vereinigten Staaten verboten. Daher ist es für das Militär schwierig, die Sprache der Ironie und der Memes anzuwenden, wie sie junge Amerikaner aus der Online-Welt kennen. Aus diesem Grund hat das Pentagon beschlossen, die Hilfe unabhängiger "Content Creators" in Anspruch zu nehmen, die nicht mit offiziellen Accounts der Streitkräfte in Verbindung stehen – Menschen wie Lujan eben.

Eine Agentin mit Katzenohren

Den Angaben ihres Profils auf LinkedIn zufolge studierte Lujan an der Zeeland West High School in Michigan. Dort war sie Mitglied der Nationalen Ehrengesellschaft für Kunst, der Schwimm- und Wasserballmannschaft und des Kunst-Clubs. Sie studierte auch Bildende Kunst am Kendall College für Kunst und Design. Im Jahr 2019 erhielt Lujan dann ein Fortgeschrittenes Einzeltraining zur Spezialistin für psychologische Operationen an der John F. Kennedy Schule für Besondere Kriegsführung.

Im Januar 2020 erstellte Lujan ihren TikTok-Account und ihre ersten Videos beinhalteten die üblichen Tänze, Witze, Memes usw. Die ersten militärischen Inhalte erschienen im September 2021, und bis 2022 bezogen sich fast alle Veröffentlichungen von Lujan bei TikTok auf die Streitkräfte.

Sie postet häufig Videos aus Militärstützpunkten, in denen sie mit Waffen und teurer militärischer Ausrüstung posiert. In vielen Veröffentlichungen flirtet Lujan mit dem Publikum und zeigt einen zynischen, provokativen Sinn für Humor, der bei Millennials und der Generation Z gut ankommt. Sie macht sich sogar über die Armee lustig, was für jemanden auf einem offiziellen Account des Militärs unmöglich wäre.

Einige ihrer Beiträge sind jedoch ziemlich ernst. In einem Video sagt Lujan, dass der Militärdienst ihr geholfen habe, sich von den Stereotypen der Geschlechter zu befreien. In einem anderen kritisiert sie die moderne Welt und ruft die Menschen zu einem einfacheren Leben auf: "Geht nicht aufs College, sondern werdet Landwirte oder Soldaten", sagt sie darin.

Dabei verhehlt die Influencerin nicht ihre ungewöhnliche militärische Spezialität. In ihren neuesten Videos nennt sich Lujan ein "PsyOp-E-Girl" und gibt halb im Scherz zu, "parasoziale Beziehungen" zu Abonnenten zu unterhalten, um sie für die Armee zu rekrutieren. In einem Video scherzt sie darüber, dass sie einem ihrer Fans unter dem Deckmantel eines Ehevertrags einen Militärdienstvertrag zugesteckt habe.

Lujan antwortet häufig auf Kommentare, in denen sie als "Fed" oder verdeckte Bundesagentin bezeichnet wird. Eine ihrer Antworten war: "Was wäre, wenn das der beste Glow Job Deines Lebens wäre?" Der Begriff "Glow Job" bezieht sich normalerweise auf Regierungsagenten, die verdeckt arbeiten und versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen oder jemanden zu bestimmten Aktionen zu drängen. Auf welchen anderen Begriff er sich reimt, ist ebenfalls klar.

Lujan hat über 654.000 Abonnenten auf TikTok. Eines ihrer populärsten Videos, das ihr Treffen mit Eric Trump zeigt, hat über 1,9 Millionen Aufrufe gesammelt. Die Influencerin ist auch zu einem der Gesichter von Weapon Outfitters geworden und hat an einem Fotoshooting für deren Kalender teilgenommen.

In einem Interview sagte Lujan, dass niemand sie angewiesen habe, die Armee populär zu machen oder Leute aus der Generation Z zu rekrutieren. Ihre Social-Media-Beiträge würden nicht von der Regierung kuratiert und entstünden auf ihre eigene Initiative. Und sie fügte hinzu, dass ihre Kommandeure die Videos meistens – wenn auch nicht immer –einfach ignorierten. Sie hat zudem betont, dass PsyOp-Agenten die öffentliche Meinung der Amerikaner nicht beeinflussen dürften.

Die Doktrin der US-PsyOp-Kräfte besagt tatsächlich, dass Agenten "US-Bürger zu keiner Zeit, an keinem Ort weltweit und unter keinen Umständen ins Visier nehmen werden." In demselben Dokument heißt es jedoch: "Wenn dies genehmigt wird, können PsyOp-Kräfte im Inland eingesetzt werden, um führende Bundesbehörden bei der Katastrophenhilfe und dem Krisenmanagement zu unterstützen, indem die einheimische Bevölkerung informiert wird."

Die Geschichte der geheimen Operationen der CIA gegen US-Bürger, wie das berüchtigte Projekt MKUltra, wirft dabei einen Schatten auf die Aufrichtigkeit der Worte von Lujan.

Man kann sich vielleicht fragen, wer solche Inhalte braucht, wenn das Thema "PsyOps" und der Zynismus des "PsyOp-E-Girls", für ideologisch orientierte junge Menschen "abtörnend" wirkt und zusätzliche Kritik an der Armee hervorrufen könnte. Aber tatsächlich muss das Militär nicht seine Kritiker überzeugen oder Menschen mehr Vertrauen einflößen, die das Militär bereits respektieren. Das Militär muss diejenigen motivieren, die über eine Rekrutierung nachgedacht, aber noch nicht den entscheidenden Schritt getan haben.

Im Jahr 2020 überprüften US-Forscher die weit verbreitete Meinung, dass den meisten jungen Menschen, die zum Militär gegangen sind, keine anderen Karrieremöglichkeiten offen standen. Die Ergebnisse der Studie haben diese Annahme indes als falsch entlarvt. Es stellte sich heraus, dass die Hauptmotivation für Freiwillige darin besteht, jemanden zu kennen, der bereits beim Militär ist oder war. Die meisten Freiwilligen haben mindestens einen Elternteil oder einen anderen nahen Verwandten, der in den Streitkräften gedient hat.

@lunchbaglujan im such a leo 🤦🏻‍♀️ . . . . (tiktok these are toys everything is fake and follows community guidelines) ♬ original sound - lilly sparks

Die Forscher entdeckten dabei auch ein anderes Muster: Hoch entwickelte kognitive Fähigkeiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Militärkarriere für Menschen aus Familien mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, verringern sie jedoch für Menschen aus wohlhabenden Familien. Kluge Amerikaner mit kritischem Denkvermögen nutzen oft die Armee, um der Arbeitslosigkeit zu entkommen und kostenlose Studiengebühren und andere Leistungen zu erhalten.

Für wohlhabende und erfolgreiche Amerikaner, die keine Verbindungen zum Militär haben und nie in Betracht gezogen haben, in der Armee zu dienen, werden die TikTok-Videos von Lujan lediglich unterhaltsam sein. Aber für weniger wohlhabende junge Leute, die etwas über das Militär wissen oder die Vorteile eines Militärdienstes verstehen, können die Videos einer attraktiven, witzigen und auf ihre Art ehrlichen jungen Frau durchaus motivierend sein, sich für eine Karriere beim Militär zu entscheiden.

Partnerschaftliche Ressourcen

Die US-Behörden sind nicht die einzigen, die Prominente für die Förderung der Streitkräfte gewinnen. Solche Mittel wurden sogar im pazifistischen Japan eingesetzt.

Beispielsweise ist die beliebte Sängerin und Schauspielerin Haruka Shimazaki von der Girl-Band AKB48 in einer vom japanischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Werbung für die japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte aufgetreten. In dem Video sagte sie, dass "die Arbeit für die Selbstverteidigungsstreitkräfte grenzenlose Träume eröffnet – wie die Erde, den Ozean und das Meer. Es gibt Tätigkeiten, die man nur hier machen kann."

Südkorea kennt die Wehrpflicht, daher hat die Regierung keinen direkten Bedarf Freiwillige zu rekrutieren. Aber Prominente tragen dazu bei, ein positives Image der Streitkräfte aufrechtzuerhalten, und beliebte Musiker werden oft eingeladen, um vor Militäreinheiten aufzutreten. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang Auftritte von Girl-Bands. Fast alle männlichen südkoreanischen Prominenten dienten in der Armee und sagen, dass sie gerne ihre Pflicht getan haben. Kürzlich kündigten Mitglieder der BoyBand BTS an, dass sie keine Befreiung vom Militärdienst beantragen würden, und stellten fest, dass sie sich "geehrt" fühlten, ihrem Land zu dienen. Die südkoreanische Armee hatte früher sogar eine spezielle Promi-Einheit. Im Jahr 2013 wurde sie jedoch wegen ständiger Verstöße gegen die Disziplin aufgelöst.

Auch in Russland haben viele Prominente ihre Unterstützung für das Militär zum Ausdruck gebracht, insbesondere im vergangenen Jahr. Der Song "Soldaten Russlands" von Oleg Gasmanow mit seinem Video-Clip, der das harte, aber aufregende Militärleben zeigt, ist in ein Hit geworden.

All dies sind traditionelle, bewährte Methoden, um die Streitkräfte in einem positiven Licht zu präsentieren. Einige Prominente kooperieren aus persönlicher und aufrichtiger Überzeugung mit den Streitkräften, andere betrachten es lediglich als einen Job. Aber in der Regel sind solche Partnerschaften in Bezug auf staatliche Initiative und Finanzierung recht transparent.

Lujan und andere militärische Influencer gehen derweil anders vor. Sie geben nicht zu, für die Regierung zu arbeiten. Sie teilen ihre Gedanken und zeigen das Militärleben in einem vermeintlich ehrlichen Kontext. Sie können das Militär sogar offen kritisieren. Aber ihre Hauptbotschaft ist nichts anderes als Propaganda: Das Leben in der Armee macht Spaß und ist interessant, und der Militärdienst wird einem dabei helfen, sein eigenes Potenzial freizusetzen und sein Glück zu finden.

Heute sind die US-Streitkräfte in ihren Botschaften eingeschränkt, da der Krieg gegen den Terror keinen Patriotismus und keine Unterstützung für die Sache mehr hervorruft. Laut einer Umfrage von Pew Research halten 63 Prozent der Amerikaner den Militäreinsatz in Afghanistan für gescheitert.

Die US-Streitkräfte geben jährlich immer noch etwa 100 Millionen Dollar für Werbung aus. Mit Sicherheit werden einige dieser Mittel in neue Kampagnenformate in den sozialen Netzwerken fließen, die in der modernen Welt wesentlich effektiver sein werden als soldatische Heldenfilme aus Hollywood.

Übersetzt aus dem Englischen.

Wadim Sagorenko ist ein in Moskau ansässiger Journalist, der sich auf internationale Beziehungen und Technologie konzentriert.

