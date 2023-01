Moskau kann es einfach nicht lassen: Wieder hat Russland die NATO überfallen!

Er ist immerhin ein Admiral, der Niederländer Rob Bauer, der in einem Interview für das portugiesische Fernsehen vergangene Woche allerlei Unsinn von sich gab. Es war so eine Menge an Unsinn, dass das Sahnehäubchen gar nicht mehr auffiel: Russland habe die NATO überfallen, meinte Bauer. Es fiel nicht auf? Doch, unserer brillanten Tatjana Montjan.

Von Tatjana Montjan Hilfe! Russland hat die NATO angegriffen! Das inzwischen legendäre Interview des niederländischen Admirals Rob Bauer haben schon viele kommentiert, aber einen Punkt darin haben wir doch glatt übersehen. Während er erklärte, dass die NATO zu einem direkten Zusammenstoß mit Russland bereit sei, und dessen militärische Strategie in verbale Trümmer legte, ließ Bobby eine beachtenswerte Formulierung fallen. Er sagte, als er für eine Offensivstrategie des Westens warb: "Derzeit marschiert Russland bei uns ein, und das ohne jegliche Einladung oder Ankündigung der Pläne." Und überhaupt, so der Admiral, sei Russland schon immer und überall eingedrungen, etwa nicht? Analyse Die Welt fängt an, die NATO als Konfliktpartei in der Ukraine zu sehen Ich bin leider kein Experte für das Bildungssystem in den Niederlanden, bin mir aber doch sicher, der alte Bobby hatte, als er noch klein war, eine Drei minus in Geografie und Geschichte. Anders kann ich mir den Satz nicht erklären, dass Russland bei ihnen einmarschiert. Leute, könnt ihr mich bitte aufklären, welche NATO-Länder von blutrünstigen russischen Soldaten schon mal überfallen wurden und derzeit überfallen werden? Oder hat es das "friedliebende" Nordatlantische Bündnis bereits geschafft, die Ukraine, Georgien und Kasachstan zu annektieren, und wir merken es nur nicht? Wie auch immer, Herr Bauer, lesen Sie Bücher! Fangen Sie am besten mit Grundwissen an! Mehr zum Thema – Hilft die NATO der Ukraine gegen Russland, oder benutzt sie die Ukraine gegen Russland?

