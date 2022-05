Elon Musk ist nicht der Superheld der Redefreiheit, den wir gern hätten

Ein Kommentar von Memoree Joelle

Prominente und die liberalen Medien verurteilten umgehend die Haltung von Elon Musk zur Redefreiheit. Was seltsam ist, wenn man bedenkt, dass die Linken vor nur einem Jahrzehnt noch als Befürworter des ersten Verfassungszusatzes galten, und nicht wenige löschten aus Protest ihre Twitter-Accounts. Konservative und alle, denen die freie Meinungsäußerung wichtig ist, haben den exzentrischen Milliardär unterdessen sofort zum Superhelden erkoren. Fast über Nacht wurde er vom "coolen, reichen Kerl, der den Kapitalismus des freien Marktes schätzt", zum Retter der freien Meinungsäußerung. Und vielleicht wird er das auch sein. Aber nehmen wir uns einen Moment Zeit, um das Gesamtbild zu betrachten. Twitter ist nicht das einzige Spielzeug von Musk, und vielleicht belasten wir diesen Mann zu sehr mit einer Bürde.

Verständlicherweise sehnen sich durchschnittliche Amerikaner der Mittelklasse, ohne Donald Trump im Weißen Haus, nach einem Helden, der das Imperium der linken Elite stört. Jemand, der einflussreich, mächtig und mutig ist und tatsächlich substanzielle Maßnahmen ergreift, ist für sie wie ein Geschenk des Himmels. Und zumindest oberflächlich scheint Elon Musk diese Rolle übernehmen zu können. Er ist geradlinig, wirkt aufrichtig und bisher in der Lage, mit der Gegenreaktion seiner Feinde umzugehen. Musk ist jedoch in erster Linie ein Geschäftsmann, der es liebt, Dinge zu bauen und zu erschaffen. Als die meisten von uns noch mit Lego spielten, schrieb er bereits Computer-Codes. Es bleibt unklar, wie es ihm langfristig gefallen wird, Politik zu spielen, und Social Media ist zwangsläufig politisch. Das ist zwar nicht ganz neu für den erfahrenen Twitter-Kämpfer, aber Politik ist nicht das angestammte Revier von Elon Musk.

Der Tech-Milliardär ist mit seinen "absolutistischen" Kommentaren zur Redefreiheit bereits zurückgerudert und erklärt, dass er in Wirklichkeit Redefreiheit meinte, die sich an das Gesetz hält. In Ordnung, aber sein Tweet dazu wirkte so, als würde Musk etwas weniger sicher auf beiden Beinen stehen. Und er muss sehr standfest sein. Er wird die sprichwörtlichen Kampffähigkeiten von Mike Tyson brauchen, um mit dem fertig zu werden, was unter dem Biden-Regime als Nächstes kommt. Immerhin haben die Demokraten deutlich gemacht, dass sie alle Informationen bis zum Orwellschen Extrem kontrollieren wollen. Ist Elon Musk darauf vorbereitet? Und selbst wenn er es ist, kann er mit Twitter wirklich nicht viel anfangen. Es handelt sich zwar um ein privates Unternehmen, aber private Unternehmen unterliegen staatlichen Vorschriften. Als Gründer mehrerer milliardenschwerer Unternehmen weiß er das besser als jeder andere und ist kein Unbekannter darin, mit der US-Regierung zusammenzuarbeiten und sogar um ihre Hilfe zu ersuchen.

Obwohl Musk als Anhänger einer Regierungsform bekannt ist, die möglichst interventionsfrei agiert, hat er mehr als einmal Subventionen von der US-Regierung für mehrere seiner Unternehmen entgegengenommen. Darüber hinaus hat SpaceX derzeit zwei Verträge mit dem Pentagon, um im kommenden Jahr Falcon-9-Raketen zu starten.

Wegen der immensen gesellschaftlichen Veränderungen, die der reichste Mann der Welt für die Menschheit bringen könnte – bis hin zur Möglichkeit, den Mars zu kolonisieren –, trägt Musk einen Teil des Gewichts der Welt auf seinen Schultern. Bei Twitter verspürt er den Druck, sich für eine politische Seite zu entscheiden. Er ging erst vor wenigen Tagen auf seine neu erworbene soziale Plattform, um zu twittern, dass er weder die extreme Linke noch die extreme Rechte mag. Meinetwegen. Aber immer mehr Amerikaner erkennen, dass eine große staatliche Kontrolle über unser Leben nicht unbedingt eine Parteiangelegenheit ist, sondern eine Frage der Freiheit und der Menschenrechte. Das bringt uns zu Tesla und Neuralink.

Falls es ihnen entgangen ist: Viele Demokraten und einige Republikaner arbeiten hart daran, ALLE Autos elektrisch werden zu lassen, was möglicherweise die Tür für eine verstärkte Überwachung öffnen könnte, genau wie in China. Sobald eine ganze Bevölkerung digitalisiert ist, ist es ein einfacher nächster Schritt. Ich denke, es ist klug zu wissen, wo Elon Musk dazu steht und welche Rolle sein Tesla spielen würde. Abgesehen davon ist es auch erwähnenswert, dass der selbstfahrende Aspekt von Tesla einen weiteren bedeutenden Einfluss auf die Menschheit hat. Es bringt uns in eine zunehmende Abhängigkeit von Maschinen und stellt unsere Fähigkeiten in Frage, in einem bestimmten Moment zu einer zur Entscheidungsfindung zu kommen, mit denen wir bisher durch den Verkehr navigiert sind. Allein dieser Aspekt verdient mehr Aufmerksamkeit, als er bekommt. Wir können nicht einfach zu dauerhaft untätigen Passagieren werden. Wenn wir das tun, werden wir auf unseren Reisen zu Truthähnen, die frei zum Abschuss durch staatliche Kontrolle von oben nach unten sind.

Dann gibt es noch Neuralink, das Musk mit dem edlen Ziel gegründet hat, Tetraplegiker bei der Kommunikation zu unterstützen. Aber wenn es darum geht, Mensch und Maschine so zu integrieren, wie Neuralink es anstrebt – und vor allem, wenn es über einen rein medizinischen Zweck hinausgeht, wozu Musk die Absicht gezeigt hat –, müssen wir innehalten und einige Fragen stellen. Konkret müssen wir über unsere körperliche Souveränität und Privatsphäre sprechen. Der Erfolg von Neuralink könnte wie jede Technologie eine sehr gute Sache sein, aber eine, die das Potenzial hat, für den falschen Zweck verwendet und letztendlich missbraucht zu werden. Ohne auf Verschwörungsspekulationen einzugehen, ist es vernünftig zu sehen, dass künstliche Intelligenz (KI) sehr wohl einen Überwachungsstaat auf Steroiden schaffen könnte. Diese Angelegenheit ist sicherlich auf dem Radar von Elon Musk, der KI wiederholt als eine der größten existenziellen Bedrohungen für die Menschheit bezeichnet hat.

Ob zum Guten oder zum Schlechten – und ich hoffe auf das Gute – wird Musk die Welt erheblich beeinflussen. Hat er bereits. Und im Moment bin ich erleichtert, dass er im Informationskrieg die Oberhand hat – seine Macht, unseren Online-Dialog zu gestalten, ist außergewöhnlich. So nutzt er seinen Einfluss an mehreren Fronten, die zumindest einige Aspekte unserer gemeinsamen Zukunft bestimmen werden. Hoffentlich ist er sich bewusst, dass viele Menschen nicht begeistert sein werden, Elektroautos fahren zu müssen, insbesondere wenn sie von einem Regierungscomputer gesteuert werden.

Und es ist nicht weit hergeholt, sich vorzustellen, dass die meisten von uns nicht allzu begeistert von der Idee sind, unser Gehirn mit Maschinen zu integrieren. Transhumanismus mag eine lustige Idee für Leute sein, die ihre Tage in Kellern verbringen und Videospiele spielen, aber für die meisten Menschen ist es eine harte Durchfahrt beim Gedanken, ebendiese Gedanken mit KI zu verschmelzen. Ich würde Musk bitten, nicht zu überlegen, was Neuralink könnte, sondern was es können darf. Diese Frage sollten wir uns alle stellen.

Ich neige dazu, Elon Musk für bare Münze zu nehmen, und glaube, dass er seine Macht nutzen wird, um in gutem Glauben im Namen seiner Mitmenschen zu handeln. Aber anstatt ihn zu einem weißen Ritter mit Superkräften zu machen, der gekommen ist, um die Meinungsfreiheit und dann die Welt zu retten, schlage ich vor, dass wir dem Mann etwas Raum geben, um menschlich zu sein, damit wir ihn in ein menschliches Gespräch verwickeln können.

Übersetzt aus dem Englischen.

Memoree Joelle ist Schriftstellerin und Konservative, die in Los Angeles lebt.

Mehr zum Thema - Geht Elon Musk bei Gehirnchip-Experimenten seines Start-ups Neuralink über Affenleichen?