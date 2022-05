Die Wiederwahl von Macron verbirgt ein tiefes Unbehagen der Franzosen

von Rachel Marsden

Der französische Präsident Emmanuel Macron segelte am 24. April mit 58,5 Prozent der Wählerstimmen in seine Wiederwahl und lag damit vor seiner populistischen Herausforderin Marine Le Pen, die 41,4 Prozent der Wähler hinter sich vereinigen konnte.

Laut einer am Wahltag durchgeführten Umfrage von Ipsos-Sopra Steria haben 42 Prozent der Wähler im zweiten Wahlgang, die sich letztendlich für Macron entschieden haben, dies nur getan, um die Wahl von Le Pen zu verhindern – die in den französischen Mainstream-Medien routinemäßig als gefährlich rechtsextrem dargestellt wird – und nicht, weil sie Macron und sein Programm ehrlich unterstützt haben. Der Präsident hat dieses Phänomen sogar in seiner Siegesrede anerkannt.

Die Zahlen deuten daher darauf hin, dass die tatsächliche Unterstützung für Macron unter den Franzosen, die sich die Mühe gemacht haben, im zweiten Wahlgang abzustimmen – bei einem 53-Jahres-Rekordhoch von 28 Prozent, die sich dagegen entschieden haben –, nur bei etwa 41 Prozent lag. Kaum der überwältigende Sieg, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schmeichelnd lobte. "Gemeinsam werden wir Frankreich und Europa voranbringen", sagte die Bürokratin, die von noch weniger Franzosen gewählt wurde als Macron – also von keinem.

Verschiedene Medien verwiesen auf andere europäische Staats- und Regierungschefs, die erleichtert aufatmeten, dass Macron an der Spitze einer der führenden europäischen Nationen blieb – namentlich der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der italienische Ministerpräsident Mario Draghi und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez.

Aber während die Verbeugungen nach dem Sieg nur so hereinrollten, hatte die amerikanische Botschaft in Frankreich bereits vor der Schlussabstimmung eine viel weniger optimistische Botschaft vorbereitet und ihre Bürger in Frankreich gewarnt, "mit spontanen Versammlungen in Städten in ganz Frankreich nach 20 Uhr zu rechnen", die "möglicherweise gewalttätig werden könnten". In der Tat bildeten sich am Wahlabend in mehreren französischen Städten Demonstrationen, mit Menschen, die über das Ergebnis verärgert waren – wenn nicht sogar über die mangelnde Wahl an Kandidaten.

Die zweite Amtszeit Macrons läuft Gefahr, von der gleichen Straßenopposition dominiert zu werden, die seine erste Amtszeit überschattet hat, als er Frankreich schrittweise, aber gezielt auf eine Agenda ausgerichtet hat, die den globalen Finanzinteressen entgegenkommt – einschließlich den großen Pharmaunternehmen mit der Impfpflicht, Big-Tech mit den digitalen grünen Pässen und der Umverteilung weg von der Arbeiterklasse des Reichtums im Namen des Klimaschutzes. Die soziologischen Details des zweiten Wahlganges sprechen Bände.

Unter den Wählern, die weniger als 1.250 Euro im Monat verdienen, haben laut der Umfrage von Ipsos-Sopra Steria 56 Prozent für Le Pen statt für Macron gestimmt. Eine andere Umfrage von Harris Interactive hingegen ergab, dass sich 77 Prozent der Führungskräfte oder Manager für Macron entschieden haben, während 67 Prozent der Arbeiter und 57 Prozent der Angestellten Le Pen bevorzugten. Macron profitierte laut dieser Umfrage auch mit überwältigender Mehrheit von der Unterstützung von 72 Prozent der Wähler im Alter von über 65 Jahren. Und 76 Prozent der Wähler der extremen Linken wandten sich im zweiten Wahlgang Macron zu, zweifellos um einen Wahlsieg von Le Pen zu verhindern – genau so wie es ihr Anführer Jean-Luc Mélenchon, Gründer der Bewegung La France insoumise (Rebellisches Frankreich), gefordert hatte.

Im Vergleich zum Duell zwischen Macron und Le Pen im Jahr 2017 gab es nichtsdestotrotz unter jungen Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren eine elfprozentige Verschiebung der Wahlstimmen von Macron zu Le Pen hin, zweifellos ein Zeichen der Enttäuschung über den Status quo des Establishments, obwohl es durch die mangelnde Bereitschaft der extremen Linken, der Zügelung des Establishments Vorrang vor einer Rechts-/Links-Ideologie zu geben, abgemildert wurde.

All dies führt zu einer zunehmenden Spaltung zwischen sozioökonomischen Klassen und Altersgruppen. Aber auch ein neues, auffallendes Phänomen ist aufgetaucht. Die französischen Überseegebiete und "Départements" stimmten mit überwältigender Mehrheit für Le Pen – einschließlich des französischen Départements Mayotte, das die höchste muslimische Bevölkerung des Landes vorweist. Satte 59 Prozent entschieden sich für Le Pen, obwohl sie in der Presse aufgrund ihres Wunsches nach einer Einwanderungsreform und ihrer Verteidigung des Säkularismus häufig als antimuslimisch dargestellt wurde.

Und in Guadeloupe, dessen Bevölkerung sich bekanntermaßen gegen die Mandate und Beschränkungen von COVID wehrte – und die auch Le Pen ablehnt –, besiegte der Kandidat der Nationalversammlung Macron mit 70 Prozent der Stimmen. In Martinique, wo viele Bürger in der französischen Karibik, wie in Guadeloupe, nie vergessen haben, wie Paris sie einst über die Gefahren des krebserregenden Chlordecon belogen hat, das von 1972 bis 1993 auf ihren Bananenplantagen verwendet wurde, und daher ein ähnliches Misstrauen gegenüber der COVID-19-Impfung hegen, ging Le Pen mit 61 Prozent der Stimmen in Führung.

Als Nächstes riskiert Macron, in Schwierigkeiten zu geraten, seine derzeitige große Mehrheit in der französischen Nationalversammlung zu halten, die es ihm ermöglicht hat, praktisch jedes Gesetz durchzupauken, das er einführen wollte. Langjährige Erfahrungen legen nahe, dass die französischen Wähler nun die bevorstehenden Parlamentswahlen im Juni nutzen werden, um das Kräfteverhältnis weg von Macron neu zu kalibrieren.

Das Gerücht in der französischen Klatsch-Szene ist, dass Macron jetzt keine andere Wahl haben wird, als Lehren aus der Präsidentschaftswahl zu ziehen und seine Ambitionen entsprechend zu dämpfen, damit er sich nicht die nächsten fünf Jahre mit der Mehrheit der Franzosen auseinandersetzen muss, die nicht für sein Programm gestimmt haben.

Aber sich nach der Wahl darauf zu verlassen, dass Macron eine Art potenziellen zukünftigen guten Willen und Wohlwollen zeigt und die Interessen der Durchschnittsbürger über die der Eliten des Establishments stellt, scheint nicht der beste Spielplan zu sein. Und wenn er es nicht tut, ist zu erwarten, dass der Aufstieg des Anti-Establishment-Populismus anhält.

Rachel Marsden ist eine Kolumnistin, politische Strategin und Moderatorin eines unabhängig produzierten französischsprachigen Programms, das auf Sputnik France ausgestrahlt wird. Ihre Website finden man unter rachelmarsden.com

Übersetzt aus dem Englischen

