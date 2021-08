Mit Maske geht kein Schnaps rein: Armin Laschet "geht einkaufen" – und löst Shitstorm aus

Wer sympathisch wirken will, muss so tun, als wäre er so wie du und ich. Armin Laschet versucht das. Heraus kommt allerdings das Gegenteil. Du und ich wären so entweder aus dem Laden geflogen oder zumindest angefahren worden. Laschet darf das.