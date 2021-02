Wo ist bloß der Osterhase hin?

Der Osterurlaub ist gefährdet. Die dritte Welle droht. Wo man wann zu Ostern hinfahren darf, kann einem derzeit niemand sagen. Gartenbaumärkte öffnen in manchen Bundesländern. In anderen ist alles dicht, außer der Friseur. Söder sagt: Wir brauchen noch drei Wochen. Doch Ostern ist am 4. April.