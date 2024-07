Russischer Geheimdienst: Westen sucht nach Ersatz für Selenskij

Die Unterstützer Kiews in Washington und Brüssel sind besorgt über die wachsende öffentliche Unzufriedenheit mit Wladimir Selenskij in der Ukraine, so ein russischer Geheimdienstmitarbeiter. Die Unterstützung für Selenskij innerhalb der Ukraine ist auf 17 Prozent gesunken und nimmt weiter ab.

Quelle: Gettyimages.ru © Bonnie Cash

Die westlichen Unterstützer der Ukraine haben ihre Bemühungen verstärkt, einen Ersatz für Wladimir Selenskij zu finden, so ein Mitarbeiter des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR (Sluschba Wneschnej Raswedki) in einem freigegebenen Bericht. Das Dokument wurde in der jüngsten Ausgabe der SWR-Zeitschrift Razwedchik ("Späher") veröffentlicht. Analyse Warum hat Russlands Geheimdienst Agentenberichte über den Westen und die Ukraine veröffentlicht? Nach Angaben eines Mitarbeiters, der das Pseudonym "Stone" verwendet, sind die USA und die EU "äußerst besorgt" über die "wachsende Unzufriedenheit" in der ukrainischen Bevölkerung angesichts des langwierigen Konflikts und der Unfähigkeit der derzeitigen Führung, ihn zu beenden, insbesondere nach dem Ablauf der Amtszeit von Selenskij im vergangenen Mai. Während die westlichen Mächte Selenskij vorerst tolerieren, da er "in Kriegsfinanzierungspläne verwickelt ist, die sowohl dem Kiewer Regime als auch den westlichen Waffenherstellern enorme Einnahmen bringen", behauptete Stone, sie hätten ihre Bemühungen verstärkt, einen geeigneten Ersatz zu finden. Dem Agenten zufolge hat der Westen bereits den ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und den Kiewer Bürgermeister Witali Klitschko sowie Selenskijs Stabschef Andrej Jermak kontaktiert, der von der Times als faktischer Machthaber der Ukraine bezeichnet wurde. Auch der ehemalige oberste Militärbefehlshaber des Landes, General Waleri Saluschny, und der ehemalige Sprecher des ukrainischen Parlaments, Dmitri Rasumkow, stehen laut Stone auf der Liste möglicher Kandidaten für die Ablösung Selenskijs. "Es wird davon ausgegangen, dass diese Personen im Falle einer drastischen Verschlechterung der Lage an der Front und der Notwendigkeit eines dringenden Führungswechsels gefragt sein könnten. Dann wird es möglich sein, einen von ihnen auszuwählen und alle Fehler Selenskij in die Schuhe zu schieben", so der Agent. Er fügte hinzu, dass für die USA und die EU der Schwerpunkt im Umgang mit der Kiewer Führung derzeit darin bestehe, "eine kritische Zunahme der Enttäuschung unter den Ukrainern über das Scheitern der prowestlichen Politik zu verhindern". Russische Geheimdienste: Washington hat bereits einen Nachfolger für Selenskij Während Selenskijs rechtlicher Anspruch auf das Amt seit Ende Mai umstritten ist, hat er die Abhaltung von Präsidentschaftswahlen unter Berufung auf das Kriegsrecht ausgeschlossen. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte letzten Monat voraus, dass die westlichen Unterstützer der Ukraine Selenskij absetzen würden, sobald er alle notwendigen "unpopulären Entscheidungen" durchgesetzt habe, was bereits im nächsten Jahr der Fall sein könnte. Auf einer Pressekonferenz während eines Besuchs in Vietnam sagte Putin, Selenskij bleibe nur an der Macht, weil er noch nicht ausgedient habe. In einem im Mai veröffentlichten SWR-Bericht, der sich auf geschlossene Meinungsumfragen der USA und der EU beruft, behauptet der Geheimdienst, dass die Unterstützung für Wladimir Selenskij, die in den ersten Monaten des Konflikts bei über 80 Prozent lag, auf 17 Prozent gesunken ist und weiter abnimmt. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.