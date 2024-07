Frankreich: Brand in Kathedrale von Rouen

In der Turmspitze der gotischen Kathedrale im französischen Rouen brach am Donnerstag ein Feuer aus. Schnell wurden Erinnerungen an den Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame wach – doch laut der Feuerwehr ist der Brand in Rouen unter Kontrolle.

Quelle: Gettyimages.ru

Ein Brand in der Turmspitze der gotischen Kathedrale im französischen Rouen ist unter Kontrolle. "Es ist hauptsächlich Kunststoffmaterial der Baustelle betroffen", sagte Stéphane Gouezec, Feuerwehrleiter im Departement Seine-Maritime, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Das Feuer gelte zwar erst als gelöscht, wenn alle Brandherde geprüft seien, aber es sei bereits "unter Kontrolle". 🔥 Incendie à la cathédrale de Rouen 🔥 Comme à Nantes et à Notre-Dame de Paris, l’héritage chrétien de la France disparaît en flammes. Coïncidence ?? pic.twitter.com/i5DEGldK6j — David van Hemelryck 🕊#D (@David_vanH) July 11, 2024 Zweiter Jahrestag der Brandkatastrophe: Macron verspricht Wiederaufbau von Notre-Dame bis 2024 Die Kathedrale von Rouen ist nach Angaben der Behörden der Stadt geräumt worden. Das Feuer sei in einem Teil des Vierungsturms ausgebrochen, in dem gerade Arbeiten stattgefunden hätten, wie die zuständigen Behörden der Stadt sowie Bürgermeister Nicolas Mayer-Rossignol mitteilten. "Die Arbeiter, die auf der Baustelle waren, haben den Brand gemeldet", sagte ein Sprecher der Feuerwehr dem Sender BFM. Etwa 70 Feuerwehrleute und 40 Feuerwehrfahrzeuge seien im Einsatz. Der Brand an der Spitze des Turms hatte große Rauchschwaden ausgelöst und an den Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame erinnert. Bei dem Brand in Paris war 2019 der ebenfalls aus dem 19. Jahrhundert stammende Vierungsturm in Flammen aufgegangen und ins Kircheninnere gestürzt. Die Renovierungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen und die Kirche soll im Dezember wieder öffnen. Die Kathedrale Notre-Dame de l’Assomption in Rouen zählt zu den bedeutenden Kirchenbauten Frankreichs im gotischen Stil und ist ein Wahrzeichen der Hauptstadt der nordfranzösischen Region Normandie. Der bedeutende Impressionist Claude Monet widmete der Kathedrale eine 33 Gemälde umfassende Bilderserie, die zwischen 1892 und 1894 entstand. Sie zeigt die Kathedrale in verschiedenen Lichtsituationen und zum Teil mit geringen Variationen des Standpunktes. Die Bilder zählen zu den Höhepunkten in Monets Schaffen. Mehr zum Thema – Frankreich: Brand in Fabrik in Pamiers – Anwohner sollen in den Häusern bleiben

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.