Iran fordert BRICS-Staaten zu gemeinsamem Vorgehen gegen Sanktionen auf

Westliche Beschränkungen gefährden das Wohlergehen der Bevölkerung in den BRICS-Staaten, erklärte der Sprecher des iranischen Parlaments, Mohammad Bagher Ghalibaf, bei einem Forum in Sankt-Petersburg. Er appellierte an die Teilnehmer, ihnen gemeinsam entgegenzuwirken.

Quelle: AFP © MARCO LONGAR

Am heutigen Donnerstag nahm in Sankt Petersburg das X. Forum der Parlamentarier aus den BRICS-Staaten seine Arbeit auf. Die Veranstaltung findet im Rahmen des russischen Vorsitzes in der BRICS-Gruppe statt und endet am Freitag, dem 12. Juli. Teheran fordert die Parlamente der BRICS-Staaten dazu auf, gemeinsam gegen westliche Sanktionen vorzugehen, verkündete der Sprecher des iranischen Parlaments Mohammad Bagher Ghalibaf in einer Rede beim Forum. Die Nachrichtenagentur RIA Nowosti zitiert ihn hierzu wie folgt: "Wir schlagen vor, dass das Thema der Wirtschaftssanktionen und Maßnahmen zur Bekämpfung einseitiger Beschränkungen, die eine erhebliche Bedrohung für das Wohlergehen der Bevölkerung der BRICS-Staaten darstellen, im Mittelpunkt des BRICS-Parlamentsforums stehen." Laut dem Vertreter aus Iran besteht Teheran auf der Entwicklung gesetzgeberischer Mechanismen und gemeinsamer Maßnahmen in diesem Bereich, die zu einem wirksamen Ergebnis führen. Moskau: BRICS will unabhängiges Finanzsystem einführen Insgesamt werden rund 400 Teilnehmer aus 16 Ländern an dem Treffen in Sankt Petersburg teilnehmen. Das Motto der Veranstaltung lautet "Die Rolle der Parlamente bei der Stärkung des Multilateralismus für eine gerechte globale Entwicklung und Sicherheit". "Das BRICS-Parlamentsforum ist ein anschauliches Beispiel für die Einheit, gegenseitige Unterstützung, freien multilateralen Dialog und ein Symbol für die Bedeutung der parlamentarischen Diplomatie in den zwischenstaatlichen Beziehungen", sagte Walentina Matwijenko, die Vorsitzende des Föderationsrates der Russischen Föderation, bei der Eröffnung des Forums. Sie sei davon überzeugt, dass die Teilnehmer der aktuellen Veranstaltung durch ihre Aktivitäten zur Vorbereitung des Gipfeltreffens der BRICS-Gruppe in Kasan im Oktober beitragen würden. Das Treffen sei das Hauptereignis des russischen BRICS-Vorsitzes. Matwijenko führte aus: "Wir werden sicherlich alle Ideen und Vorschläge, die auf dem Parlamentsforum geäußert werden, an die Staatschefs weiterleiten und unsere schriftlichen Vorschläge übermitteln. Ich bin sicher, dass sie berücksichtigt werden." Mehr zum Thema - Bekommt Eurasien bald seine eigene NATO?

