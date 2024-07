Bericht: Orbán trifft sich am Donnerstag mit Trump

Der ungarische Premierminister Viktor Orbán wird sich diese Woche mit dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Florida treffen, berichtet Bloomberg. Dies wäre das vierte Treffen Orbáns mit einem (ehemaligen) Staatschef in den vergangenen Tagen.

Quelle: AFP © ZOLTAN FISCHER / HUNGARIAN PRIME MINISTER'S OFFICE

Ungarns Premierminister Viktor Orbán wird nach dem NATO-Gipfel in Washington, der bis Donnerstag dauert, den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in dessen Residenz Mar-a-Lago in Florida besuchen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Quellen. "Der Besuch dürfte Befürchtungen nähren, dass der ungarische Staatschef als Vermittler zwischen Putin und Trump fungiert", heißt es in dem Bericht. Orbán und Trump hätten eine "enge Beziehung". Bei einem früheren Treffen mit Trump im März habe der ungarische Premier ihm nahegelegt, an die Macht zurückzukehren und "Frieden zu bringen". Trump habe den ungarischen Premier jedoch nicht gebeten, den Grundstein für ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland zu legen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte. Das Treffen sei eher informell. Friedensmission: Orbán und Erdoğan treffen sich bei NATO-Gipfel hinter verschlossenen Türen In der vergangenen Woche unternahm Orbán eine Reihe von Auslandsreisen, um Möglichkeiten zur Lösung der Situation in der Ukraine zu erörtern. Seine Friedensmission begann vergangene Woche in Kiew, wo er mit dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij sprach. Anschließend reiste er nach Moskau und Peking, wo er Gespräche mit Wladimir Putin und Xi Jinping führte. Orbán versprach, seine Friedensmission fortzusetzen und dafür auch seinen Aufenthalt in den USA zu nutzen, wo er am NATO-Gipfel teilnimmt. Wie die spanische Zeitung El País am Mittwoch berichtete, findet Orbán, dass Wladimir Putin und Xi Jinping von neuen Friedensgesprächen zwischen Moskau und Kiew noch in diesem Jahr ausgehen. Außerdem warnte er die EU, dass die nächsten zwei Monate auf dem Schlachtfeld "dramatischer als je zuvor" sein würden. Mehr zum Thema - Bericht: Orbán – Putin erwartet neue Friedensgespräche mit Kiew bis Jahresende

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.