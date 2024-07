Bericht: Trump will Austausch von Informationen der US-Geheimdienste mit NATO einschränken

Nach einer möglichen Wiederwahl könnte Donald Trump den Austausch geheimdienstlicher Informationen mit den NATO-Verbündeten einschränken, teilt die Zeitschrift Politico mit. Es handele sich auch um Informationen, die im Interesse der Ukraine bereitgestellt würden.

© CHRISTIAN HARTMANN / POOL / AFP

Donald Trump erwägt eine Einschränkung des Geheimdienstaustauschs mit den NATO-Mitgliedern für den Fall seiner Rückkehr ins Weiße Haus nach den Präsidentschaftswahlen im November. Dies berichtet die Zeitschrift Politico mit Bezugnahme auf namentlich nicht genannte Offizielle, die mit den Plänen vertraut sind. Berater des ehemaligen US-Präsidenten sollen US-Verbündeten mitgeteilt haben, diese Maßnahme sei Teil des Plans, die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit dem Militärbündnis vonseiten der USA zu reduzieren. Diese mögliche Einschränkung des Austauschs geheimdienstlicher Informationen könnte sich negativ auf Sicherheit auswirken, berichtet Politico. Insbesondere könnte es schwerwiegende Folgen für die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine mit sich bringen. "Es war der US-Geheimdienst, der viele NATO-Staaten von Putins Entschlossenheit, in die Ukraine einzumarschieren, zu überzeugen half", zitiert Politico einen EU-Beamten. "Einige Staaten haben nicht geglaubt, dass Russland Fähigkeiten hat, eine erfolgreiche Militärkampagne durchzuführen." Abschlusserklärung des NATO-Gipfels: Verschärfte Sprache gegenüber China Die Einschränkung des Austauschs geheimdienstlicher Daten unter einer Trump-Administration im Falle seiner Wiederwahl sei dieser Tage ein Diskussionsthema beim NATO-Gipfel in Washington, verweist Politico auf die anonymen Quellen. Eine solche Initiative könnte die Widerstandsfähigkeit der europäischen Länder verringern, einer möglichen russischen Invasion zu widerstehen. Es gehe um eine Perspektive, falls Russland "die Militäroperationen auf dem Kontinent außerhalb der Ukraine" ausweitet, zitiert Politico einen hochrangigen US-Offiziellen. In den vergangenen drei Jahren habe der US-Geheimdienst den Verbündeten Angaben über die Verlegung und Manöver der russischen Streitkräfte auf das Kriegsgebiet in der Ukraine bereitgestellt, schreibt Politico bezugnehmend auf einen US-Beamten. Jedoch gebe es bestimmte Informationen, die die USA von ihren europäischen Partnern zu erhalten erwarte. Falls Trump während seiner zweiten Amtszeit versuche, den Austausch geheimdienstlicher Daten einzuschränken, könnten Washingtons Verbündete in Europa ähnliche Maßnahmen ergreifen, berichtet Politico unter Bezugnahme auf einen ehemaligen hochrangigen US-Offiziellen. "Es gibt Dinge, die unsere Verbündeten wissen, aber wir nicht." Mehr zum Thema - Medienbericht: Trump könnte NATO-Erweiterung stoppen

