Britischer Premierminister: Kiew darf Storm-Shadow-Raketen gegen Ziele in Russland einsetzen

Der britische Premier Keir Starmer hat angekündigt, dass die Ukraine die von London gelieferte Waffe zur Verteidigung einsetzen darf. Damit setzt die neue britische Regierung die Linie der Konservativen Partei fort, mit britischen Waffen Ziele im Inneren Russlands anzugreifen.

© PAUL FAITH / AFP

Großbritanniens neugewählter Premierminister Keir Starmer hat angedeutet, dass die ukrainischen Streitkräfte die Storm-Shadow-Raketen einsetzen dürfen, um militärische Ziele in Russland anzugreifen. Dies teilte der Regierungschef am Dienstag im Vorfeld des NATO-Gipfels in Washington mit, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Auf die entsprechende Frage eines Bloomberg-Reporters antwortete Starmer, dass Kiew nach eigenem Ermessen entscheiden könne, wie die ukrainische Armee die von Großbritannien gelieferten Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow einsetzen wolle. Die Raketen müssten zur Verteidigung des Landes und in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht eingesetzt werden, präzisierte Starmer. "Es liegt an der Ukraine, darüber zu entscheiden, wie die Raketen zu Verteidigungszwecken zum Einsatz kommen", so der Premierminister. Mit dieser Aussage habe sich Starmer zur Fortsetzung der Politik der vorherigen Regierung bezüglich der Angriffe gegen Ziele im Inneren Russlands mit britischen Langstreckenwaffen bekannt, so Bloomberg. Anfang Mai hatte Großbritanniens Außenminister David Cameron erklärt, Kiew habe das Recht, die von Großbritannien gelieferten Waffen gegen Ziele auf Russlands Territorium einzusetzen. Es liege an Kiew, dies zu tun oder nicht zu tun. Mehr zum Thema - Britische Unterhauswahl: Klarer Sieg für Labour – Absturz der Konservativen

