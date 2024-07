Frau und Töchter von englischem Sportmoderator mit Armbrust getötet – Täter auf der Flucht

Nach einem Dreifachmord in der englischen Stadt Bushey fahndet die Polizei nach einem verdächtigen 26-Jährigen. Bei den Opfern soll es sich um die Frau und die beiden Töchter des britischen Sportkommentators John Hunt handeln.

Quelle: Gettyimages.ru

Drei Frauen sind in Großbritannien Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie seien am Dienstagabend schwer verletzt in einem Haus gefunden worden und kurz darauf am Tatort gestorben, teilte die Polizei in der Grafschaft Hertfordshire nördlich von London mit. Die Frauen waren ersten Ermittlungen zufolge verwandt. Laut der englischen Tageszeitung Telegraph handelt es sich bei den Opfern um die Frau und die beiden Töchter des britischen Sportkommentators John Hunt. Er soll die Behörden informiert haben, als er am Dienstagabend nach Hause kam. Nach Tötungsdelikt in Bad Oeynhausen: 18-jähriger mutmaßlicher Haupttäter festgenommen Die Polizei sucht jetzt nach einem verdächtigen 26-Jährigen, der das Verbrechen mit einer Armbrust begangen haben soll. Er könne noch im Besitz einer Waffe sein, warnten die Ermittler. Sie riefen Zeugen dazu auf, sich mit Hinweisen zu melden und nicht auf den Mann zuzugehen, falls sie ihn sehen sollten. "Das ist ein unglaublich schwerwiegender Vorfall für die Familie der Opfer, und wir bitten darum, ihre Privatsphäre zu respektieren, während sie verarbeitet, was passiert ist", teilte Detective Superintendent Rob Hall mit. Die Ermittler fanden die Frauen in einem Haus in der Stadt Bushey, die Hintergründe des Falls sind bisher unklar. Ein Polizist rief den Verdächtigen in einer Pressekonferenz, die im Fernsehen übertragen wurde, dazu auf, sich zu melden. Neben der Armbrust könnten weitere Waffen eingesetzt worden seien, sagte Chief Superintendent Jon Simpson. Die Ermittler waren am Dienstagabend zu einem Haus in der Stadt Bushey gerufen worden und hatten dort die Frauen gefunden. Ein Nachbar berichtete der britischen Nachrichtenagentur PA, er habe Schreie gehört. Danach sei Chaos ausgebrochen und die Ermittler hätten die Straße abgeriegelt. Mehr zum Thema – Nordrhein-Westfalen: 20-Jähriger nach brutaler Attacke durch zehnköpfige Gruppe hirntot

