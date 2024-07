Nach Treffen mit Putin: Modi diskutiert in Österreich über den Ukraine-Krieg

Direkt aus Moskau kommend, ist Modi zum Staatsbesuch in Österreich eingetroffen. In Wien hofft man auf dessen friedensstiftende Kräfte im Ukraine-Krieg. Österreich will als "Brückenbauer" fungieren, um die Friedensbemühungen voranzubringen.

Quelle: AP © Heinz-Peter Bader

Der indische Premierminister Narendra Modi hat am Mittwoch mit Österreichs Regierung, einer Verbündeten Kiews, die eine Politik der militärischen Neutralität verfolgt, über den Krieg in der Ukraine gesprochen und dabei die Notwendigkeit der Diplomatie betont – einen Tag nach seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau. Modi traf mit Bundeskanzler Karl Nehammer zusammen, was er als den ersten Besuch eines indischen Premierministers in Österreich seit 41 Jahren bezeichnete. Meinung Orbáns Streben nach Frieden: Für den Westen ein Schurkenstreich Nehammer sagte vor Reportern, dass es wichtig sei, Indiens Position zur Ukraine zu verstehen und die Bedenken Europas zu vermitteln. Er sagte, es sei ein "wichtiges und bedeutendes Signal", dass Indien letzten Monat an einem Gipfel in der Schweiz teilgenommen habe und fügte hinzu, dass Österreich als "Brückenbauer" fungieren könne, um die Friedensbemühungen voranzubringen. Der Besuch Modis in Moskau, einem langjährigen Partner Neu-Delhis, war der erste seit der russischen Militäroperation in der Ukraine. Während seiner Äußerungen in Wien sagte Modi ganz allgemein, dass er und Nehammer "ausführliche Gespräche" über alle Konflikte in der Welt, einschließlich der Ukraine, geführt hätten. Er sagte, dass "Probleme nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden können" und "der Verlust von unschuldigen Menschenleben inakzeptabel sei, wo auch immer er stattfinden mag". "Indien und Österreich setzen beide auf Dialog und Diplomatie zur raschen Wiederherstellung von Frieden und Stabilität", sagte er. "Wir sind beide bereit, jede mögliche Unterstützung zu leisten, um dies zu erreichen." Modi und Nehammer beantworteten keine Fragen von Journalisten. Mehr zum Thema – Schwierige Vorzeichen: Jubiläums-Gipfel der NATO in Washington

