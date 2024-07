Peskow beschuldigt Kiew der Propaganda "mit Blut"

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow hat in einem Interview auf die propagandistische Ausschlachtung der Tragödie in Kiew am Montag reagiert. Es handele sich um eine PR-Operation des Kiewer Regimes, betonte Peskow.

Kiew mache PR-Operationen "auf Blut" basierend und nutze Tragödien, um eine Kulisse für die Teilnahme von Wladimir Selenskij am NATO-Gipfel zu schaffen, sagte Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten, in einem Interview mit Pawel Sarubin, das in Auszügen auf dem Telegram-Kanal des Journalisten veröffentlicht wurde.

Damit reagierte Peskow auf die Bemerkung des Journalisten, dass solche Vorfälle in der Ukraine immer mit internationalen Ereignissen zusammenfallen, die für die Beziehungen zwischen Kiew und dem Westen wichtig sind. Peskow betonte:

"Ich glaube, dass es in dieser Hinsicht keine Zufälle gibt. Natürlich sind das alles PR-Operationen, und zwar PR-Operationen, die auf Blut basieren. Offensichtlich wurde die Luftabwehr-Rakete, die dieses Kinderkrankenhaus [in Kiew] getroffen hat, nicht richtig eingesetzt. Dies ist in der Tat eine Tragödie, aber sie wird bewusst genutzt, um einen Hintergrund zu schaffen, der wahrscheinlich die Teilnahme von Selenskij am NATO-Gipfel begleiten wird."

Der Präsidentensprecher bezeichnete die Methodik Kiews als skrupellos und den "Jesuiten" ähnlich. Er fügte hinzu, dass Moskau beabsichtige, die Wahrheit über den Raketeneinschlag in das Kinderkrankenhaus in Kiew sowohl in Russland als auch in den Ländern zu verbreiten, in denen das Publikum bereit sei, sie zu hören.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte bereits am Vortag, dass Behauptungen über einen absichtlichen Angriff auf zivile Objekte in der Ukraine nicht der Realität entsprächen. Das Ministerium erklärte, die Zerstörung sei durch eine ukrainische Flugabwehrrakete verursacht worden, und es sei nicht das erste Mal, dass Kiew derartige Provokationen unternommen habe.

Das Ministerium betonte, zahlreiche veröffentlichte Fotos und Videoaufnahmen aus der Hauptstadt des Nachbarlandes bestätigten eindeutig die Zerstörung durch eine ukrainische Rakete, die von einem Flugabwehrraketensystem innerhalb der Stadt gestartet wurde.

