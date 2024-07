"Große Enttäuschung" – Selenskij wettert über Modis Besuch in Russland

Wladimir Selenskij brachte seinen Unmut über den Besuch des indischen Premierministers in Russland zum Ausdruck. Er bezeichnete das Treffen zwischen Modi und Putin als eine große Enttäuschung. Angeblich sei das ein "vernichtender Schlag für die Friedensbemühungen".

Quelle: AFP © ALBERTO PIZZOLI

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hat den indischen Premierminister Narendra Modi für seinen Besuch in Russland und sein Treffen mit dem Präsidenten Wladimir Putin kritisiert. Eine entsprechende Stellungnahme von ihm erschien auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X: "Das ist eine große Enttäuschung und ein vernichtender Schlag für die Friedensbemühungen." Der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow verlautbarte über Selenskijs Behauptung von einem angeblich "vernichtenden Schlag für die Friedensbemühungen", das würde nicht stimmen und merkte an, dass das Thema Ukraine von Putin und Modi vielmehr konstruktiv erörtert worden sei. Der indische Premierminister beanspruche nicht, ein Vermittler in der Ukraine-Frage zu sein, er sei, ebenso wie die russische Führung, jedoch ein Befürworter des Friedens, sagte Peskow. Kreml: Westen schaut "eifersüchtig" auf Modis Russland-Besuch Modi, der am 8. Juli in Moskau eintraf, sagte vor seinem Abflug dorthin, er freue sich auf das Treffen mit Putin, den er als seinen Freund bezeichnete. Während seines zweitägigen Aufenthalts führte der indische Premierminister mehrfach bilaterale Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Modi erklärte, auch sein Land im Süden Asiens sei bereit, bei der Herstellung des Friedens in der Ukraine zu helfen. Der Premierminister bewertete die offiziellen Gespräche zwischen der russischen und der indischen Delegation im Kreml als produktiv. Putin dankte dem indischen Premierminister für die "Aufmerksamkeit, die er akuten Fragen widmet, einschließlich der Versuche, Wege zur Lösung der ukrainischen Krise und zur Schaffung von Frieden zu finden". Der russische Präsident verlieh dem indischen Premierminister während seines Aufenthalts den Orden des Heiligen Apostels Andreas. Die Zeremonie fand fünf Jahre nach der Unterzeichnung eines Dekrets durch den russischen Präsidenten zur Verleihung des Ordens an Modi statt. Mehr zum Thema – Medien: Modi und Putin erzielen Einigung zu am Ukraine-Konflikt beteiligten Indern

