Russischer Diplomat: Westen nimmt Einschlag in Kinderklinik zum Vorwand, um Konflikt zu eskalieren

Der russische Diplomat Antonow erklärte, der Westen habe einen Anlass ausgedacht, um den Ukraine-Konflikt zu eskalieren. Demnach handele es sich um die angebliche russische Attacke auf eine Kiewer Kinderklinik, wo in der Tat eine westliche Rakete eingeschlagen sei.

Quelle: AFP © Roman PILIPEY

Die westlichen Länder haben offensichtlich beschlossen, die Vorwürfe über den angeblichen russischen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew als Vorwand für eine weitere Eskalation des Ukraine-Konflikts zu nutzen, so der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow. Die Rede ist von dem medizinischen Kinderzentrum Ohmatdet in der ukrainischen Hauptstadt, das getroffen wurde. US-Beamte machten Russland für den Vorfall verantwortlich. Der Diplomat betonte, dass die Vereinigten Staaten absichtlich irreführende Informationen über den Vorfall verbreiteten: "Die Hysterie, die hier über das getroffene Ohmatdet-Krankenhaus in Kiew geschürt wird, ist ein Beispiel für eine heftige antirussische Propaganda. Offizielle Vertreter der Vereinigten Staaten und lokale Kolumnisten nutzen diese Tragödie auf zynische Weise gegen unser Land aus, ohne die Tatsachen zu beachten." Antonow wies darauf hin, dass die USA "heuchlerisch" die Information verschwiegen, dass eine Rakete des ukrainischen Luftabwehrsystems das Krankenhaus getroffen hatte. Dies sei nicht das erste Mal, dass Kiew versuche, die Verantwortung für sein Handeln auf Russland abzuwälzen, so der Gesandte. "Unwahr": Russland weist ukrainische Behauptung eines Angriffs auf zivile Ziele zurück Zudem äußerte der Diplomat die Ansicht, dass der Westen die Geschehnisse als "Geschenk" betrachte, um den Konflikt bis zum letzten Ukrainer fortzusetzen. Gleichzeitig forderte der Botschafter die westlichen Länder erneut auf, Kiew nicht länger mit Waffen zu beliefern, die sowohl in Russland als auch in der Ukraine Zivilisten töten. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Tag der Tragödie mit, dass die Behauptungen Kiews über einen angeblich absichtlichen russischen Angriff auf zivile Einrichtungen in der Ukraine nicht der Realität entsprächen. Die Behörde fügte hinzu, dass die Zerstörung in Kiew durch den Absturz einer Rakete des ukrainischen Luftabwehrsystems verursacht worden sei. Davon zeugen auch zahlreiche Videos und Bilder vor Ort. Mehr zum Thema – Russlands ABC-Abwehr: Kiew produzierte Kampfstoffe bei Awdejewka

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.