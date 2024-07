Russland und Iran schließen Integration von Mir- und Shetab-Karten ab

Moskau und Teheran haben die Arbeiten an der Integration der Zahlungssysteme Mir und Shetab abgeschlossen. Das verkündete der Leiter der iranischen Zentralbank Mohammad Reza Farzin. Er sprach auch über die Unterzeichnung eines Abkommens über die Liquidität der nationalen Währungen, um den bilateralen Handel zu erleichtern. Die Nachrichtenagentur IRNA zitiert Farzin mit den Worten:

"Bei einem bilateralen Treffen zwischen den Leitern der Zentralbanken Irans und Russlands am Rande des Finanzkongresses der Bank Rossii am Donnerstag, dem 4. Juli, in St. Petersburg wurde ein Währungsabkommen unterzeichnet, das die Liquidität der nationalen Währungen für Handelsgeschäfte vorsieht."

Farzin fügte hinzu, dass der Offshore-Rial bald im Handel mit Russland verwendet werde.

Überdies könnte Shetab in der ersten Phase der Umsetzung des Projekts bis Ende August 2024 in Russland eingeführt werden. Die Bürger der islamischen Republik würden in der Lage sein, mit Karten des Shetab-Systems an Geldautomaten in Russland Rubel zu erhalten, fügte er hinzu. Mir-Karten könnten in Iran bald in der zweiten Phase verwendet werden.

Im Jahr 2022 hatte der stellvertretende iranische Außenminister für Wirtschaftsdiplomatie Mehdi Safari die Einführung des Mir-Zahlungssystems in der Islamischen Republik angekündigt. Zwei Jahre später schrieb die russische Zeitung Iswestija unter Berufung auf Rahimi Mohsen, den Handelsattaché der iranischen Botschaft in Russland, über den Start eines einschlägigen Pilotprojekts. Nach Angaben von Alexei Tarapowski, dem Gründer der Anderida Financial Group, könnte die Einführung russischer Karten drei bis sechs Monate dauern. Außer Russlands akzeptieren inzwischen vier weitere Länder Mir-Karten: Weißrussland, Kuba, Abchasien und Südossetien.

