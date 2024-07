Slowakei: Attentat auf Premierminister Fico als Terroranschlag eingestuft

Der Generalstaatsanwalt der Slowakischen Republik, Maroš Žilinka, gab bekannt, dass das Attentat auf den Ministerpräsidenten Robert Fico rechtlich anders beurteilt und als Terroranschlag eingestuft wurde.

Quelle: Gettyimages.ru © SOPA Images

Der slowakische Premierminister Robert Fico wurde am 15. Mai von einem mutmaßlichen Regierungsgegner durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt, als er in der Stadt Handlová nach einer Regierungssitzung im Freien wartende Bürger begrüßen wollte. Der Angreifer Juraj Cintula wurde wegen versuchten Mordes an einer geschützten Person angeklagt. Wie die Zeitung Pravda berichtet, erklärte der slowakische Generalstaatsanwalt Maroš Žilinka am Donnerstag, das Verbrechen rechtlich anders gewürdigt zu haben. Der Angeklagte Cintula sei darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass der Angriff auf Fico nun als ein besonders schweres Terrorverbrechen eingestuft werde. Im Falle eines Schuldspruchs sehe das Strafgesetzbuch der Republik eine lebenslange Haftstrafe vor. Der Täter muss also wegen versuchten vorsätzlichen Mordes mit einer Freiheitsstrafe 25 Jahre Freiheitsstrafe. Russlands Auslandsgeheimdienst zum Mordanschlag auf Fico: Westen greift zu politischem Terror Der slowakische Premierminister musste sich nach dem Attentat zwei langen Operationen unterziehen und wurde Ende Mai aus dem Krankenhaus entlassen. Der 59-Jährige erholt sich nun zu Hause weiter von dem Angriff. Fico war am 25. Oktober 2023 nach dem Wahlsieg seiner Smer-Partei zum vierten Mal zum Ministerpräsidenten der Slowakei ernannt. Bei Amtsantritt stoppte er sofort die Waffenlieferungen an die Ukraine und sprach sich gegen ihre NATO-Mitgliedschaft aus. Der slowakische Verteidigungsminister Robert Kaliňák erklärte kürzlich, dass sich der Gesundheitszustand des Ministerpräsidenten allmählich verbessere und er bald seine Pflichten im Amt wieder erfüllen könne. Zudem gab Kaliňák an, dass Fico nach seiner Verwundung weiterhin Probleme mit dem Bewegungsapparat habe, jedoch bald wieder in der Öffentlichkeit auftreten werde. Mehr zum Thema - Slowakei: Ex-Premierminister Ján Čarnogurský über die politische Situation nach dem Fico-Attentat

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.