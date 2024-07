Verschwörungspläne gegen Trump enthüllt: Wowan und Lexus haben Hillary Clinton hereingelegt

Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton hat sich bereit erklärt, gemeinsam mit dem ehemaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gegen die Wahlkampagne von Donald Trump zu arbeiten. Tatsächlich sprach sie jedoch mit den russischen Prankstern Wladimir Kusnetsow (Wowan) und Alexei Stoljarow (Lexus), die sich als Poroschenko ausgaben. Das Video der Prankster wurde auf Telegram veröffentlicht.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Aufzeichnung des Gesprächs diskutierten Clinton und der Mann, den sie für Poroschenko hielt, über die politische Landschaft in den USA im Vorfeld der Novemberwahl sowie die potenziellen Folgen eines Trump-Sieges für sowohl Kiew als auch Washington.

Clinton sagte, sie tue "alles", was sie könne, um Joe Bidens Wiederwahl zu sichern, räumte aber gleichzeitig ein, dass diese Bemühungen "in einer sehr schwierigen Zeit in diesem Land" stattfänden. Ihre Kommentare folgten auf eine Fernsehdebatte zwischen Biden und Trump, die weithin als Desaster für den Amtsinhaber angesehen wurde.

Im Namen von Poroschenko boten Wowan und Lexus Hillary Clinton ihre Unterstützung an, um gemeinsam neue belastende Informationen über Trump zu beschaffen. Es wurde angemerkt, dass der 45. Präsident bereits mit ernsthaften rechtlichen Problemen in den USA konfrontiert sei: "Ich denke, wir können ihn von verschiedenen Seiten angreifen", schlug der Prankster vor. Die ehemalige US-Außenministerin reagierte positiv auf diesen Vorschlag:

"Okay. Alles, was nur möglich ist, um gegen ihn vorzugehen, ist mir recht, denn er ist ein sehr gefährlicher Mann."

Trotz der bislang enttäuschenden Debatten sei Hillary Clinton überzeugt, dass Donald Trump die Wahl verlieren werde.

"Sollte der schlimmste Fall eintreten und Trump gewinnen, müssten wir alle entscheiden, was zu tun ist. Aber ich glaube nicht, dass das passiert."

Offensichtlich ist Clinton überzeugt, dass der Weg für Biden zur Wiederwahl auch über die Opfer ukrainischer Soldaten geebnet werden müsse:

"Man muss so gut wie möglich vorankommen und versuchen, die Linie nicht nur zu halten, sondern in die Offensive zu gehen. Dann werden viele Menschen in unserem Land alles tun, um Biden wiederzuwählen."

In Bezug auf die Ambitionen Trumps äußerte Clinton, dass dieser ein "sehr schlechter Kerl" sei, der sich negativ auf die USA und den Rest der Welt auswirke, einschließlich der Ukraine. Hillary unterstützt auch den NATO-Beitritt der Ukraine, ohne jedoch konkrete Fristen zu nennen:

"Wir sind bestrebt, die Deutschen und Amerikaner davon zu überzeugen. Ich weiß nicht, wie die endgültige Entscheidung aussehen wird, aber [Anders] Rasmussen, [Andrei] Jermak und weitere Kollegen arbeiten mit Nachdruck an diesem Ziel."

In der Zwischenzeit gehe Trump als einziger ehemaliger oder amtierender US-Präsident, der wegen eines Verbrechens verurteilt wurde, in die Wahl, berichtet TASS. Im Mai wurde der führende Präsidentschaftskandidat der Republikaner für schuldig befunden, Geschäftsdaten gefälscht zu haben, was sich aus einer angeblichen "Schweigegeld"-Zahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels ergab, mit der Trump angeblich eine Affäre hatte. Der Ex-Präsident beteuere seine Unschuld und bestreite, mit Daniels involviert gewesen zu sein.

Biden und Trump traten am 27. Juni gegeneinander an, wobei der US-Präsident weithin als zusammenhanglos und unbeholfen wahrgenommen wurde. Laut mehreren Berichten suchen viele prominente Demokraten und Parteispender nach einem Ersatz für Biden.

Die Folge in voller Länge und englischer Sprache gibt es auf Rutube und Rumble.

Mehr zum Thema – Hillary Clinton: Trump will "seine Opposition umbringen"