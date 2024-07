Putin besucht Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Kasachstan

Am 3. und 4. Juli findet in Kasachstan der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit statt. Russlands Präsident wird zum Treffen kommen, teilte sein Pressedienst mit. Geplant sind unter anderem Treffen mit Staat- und Regierungschefs der Mitgliedsländer.

Quelle: Sputnik © Michail Metzel

Russlands Präsident Wladimir Putin wird am 3. und 4. Juli in Kasachstan sein, um am Gipfeltreffen des Rates der Staatsoberhäupter der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) teilzunehmen. Indiens Premierminister wird im Juli Russland besuchen Laut einer Erklärung des Pressedienstes des Kreml werden die Staats- und Regierungschefs den Zustand der Kooperation innerhalb der SOZ, die Aussichten derer Vertiefung und die Weiterentwicklung der Aktivitäten der Organisation erörtern. Außerdem ist ein Meinungsaustausch über aktuelle internationale und regionale Fragen geplant. Geplant ist auch ein Treffen im Format "SOZ-Plus". Zu der Sitzung sind die Staats- und Regierungschefs der Beobachterländer und der Partner im Rahmen des SOZ-Dialogs eingeladen. Während seines Besuchs in Kasachstan wird Putin mehrere bilaterale Gespräche mit seinen Amtskollegen führen, etwa mit dem Präsidenten Aserbaidschans Ilcham Aliyew, der Mongolei Uchnaagiin Chürelsüch und der Türkei Recep Tayyip Erdoğan, der Volksrepublik China Xi Jinping und dem pakistanischen Premierminister Shehbaz Sharif. Das wichtigste Ereignis des Gipfeltreffens wird voraussichtlich die Aufnahme Weißrusslands in die Organisation sein. Das Land beantragte den Beitritt zur SOZ im Jahr 2022. Im Ergebnis des Treffens sollen auch die Erklärung von Astana und andere Dokumente unterzeichnet werden. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit war 2001 gegründet worden. Ihr gehören derzeit China, Indien, Iran, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan an. Mehr zum Thema – BRICS steht vor einem Wachstumsproblem – Experten erklären Expansionsstopp der Organisation

