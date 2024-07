Kreml besorgt über Aufstockung der ukrainischen Truppen an Grenze zu Weißrussland

Der Kreml brachte seine Bedenken bezüglich der Truppenaufstockung der Ukraine an der Grenze zu Weißrussland zum Ausdruck. Demnach betrachte Russland die Situation nicht nur für Minsk, sondern auch für Moskau als Anlass zur Sorge, da sie wirklich Verbündete und Partner seien, so Peskow.

Quelle: AFP © Natalia KOLESNIKOVA

Die Aufstockung ukrainischer Truppen an der Grenze zu Weißrussland ist für Moskau ein Grund zur Sorge. Dazu erklärte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow: "Das ist nicht nur für Minsk ein Grund zur Sorge, sondern auch für Moskau. […] Denn wir sind wirklich Verbündete und Partner." Peskow wies auch auf "besondere Formate des Dialogs" zwischen Russland und Weißrussland auf der Ebene aller relevanten Behörden, einschließlich der Geheimdienste, hin. Auf die Frage, ob Moskau bereit sei, Minsk zu helfen, antwortete Dmitri Peskow, dass Weißrussland ein Unionsstaat sei. Der Beamte unterstrich: "Und unsere Verteidigungsministerien stehen in ständigem partnerschaftlichem Kontakt." Am 29. Juni veröffentlichte der offizielle Telegramm-Kanal des weißrussischen Verteidigungsministeriums eine Erklärung des stellvertretenden Kommandeurs der Spezialeinsatzkräfte, Wadim Lukaschewitsch, dass die Ukraine Truppen und militärische Ausrüstung an die weißrussische Grenze ziehe und den Einbruch von Saboteuren in ihr Gebiet vorbereite. Weißrussland verstärkt Grenze zu Ukraine Am 30. Juni teilte der Generalstabschef der weißrussischen Streitkräfte, Pawel Muraweiko, dem Fernsehsender ONT mit, dass sich zehn taktische Bataillonsgruppen der NATO mit einer Gesamtstärke von etwa 20.000 Mann in der Nähe der weißrussischen Grenze zu den EU-Ländern befänden. Zuvor hatte der staatliche Grenzausschuss von Weißrussland die Verstärkung der Grenzverteidigung zur Ukraine angekündigt, nachdem Aufklärungsdrohnen und ein Versteck mit Komponenten für Sprengstoff entdeckt worden waren. Das Ressort brachte dies mit der Arbeit von Einheiten der paramilitärischen Gruppe Russisches Freiwilligenkorps in Verbindung. Mehr zum Thema – Weißrussland warnt vor Eskalation: Ukrainische Spezialeinheiten an der Grenze

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.