Medien: US-Militärattaché tot in Kiewer Hotel aufgefunden

Ein US-Diplomat soll am Dienstag in einem Kiewer Hotel tot aufgefunden worden sein. Das melden mehrere ukrainische Medien am Mittwoch unter Berufung auf ungenannte Quellen in den Ermittlungsbehörden. Die Todesursache ist vorerst unklar, es soll keine Spuren von Gewalteinwirkung geben.

Quelle: Gettyimages.ru © John Moore/Getty Images

Der Militärattaché der US-Botschaft ist am Dienstagmorgen im Kiewer Hilton-Hotel tot aufgefunden worden, melden mehrere ukrainische Medien unter Berufung auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden. Unter US-Medien berichtet dies Newsweek. Nach Angaben der Nachrichtenplattform Strana.ua wurden an der Leiche keine Anzeichen von Gewalt entdeckt. Der Diplomat soll an einem hohen Cholesterinspiegel gelitten haben. Was er in einem Hotelzimmer außerhalb der Botschaftsresidenz und der offiziellen Unterkünfte zu suchen hatte, wird nicht berichtet. Der Militärattaché war neu in seinem Amt. Er kam erst am 15. Juni in der Ukraine an, seine Leiche wurde am 25. Juni gegen 11:00 Uhr gefunden. Eine offizielle Bestätigung ukrainischer oder US-Behörden gibt es zur Stunde nicht. Mehr zum Thema ‒ Schickt Biden US-Söldner in die Ukraine?

