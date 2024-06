Serbien unterzeichnet Abkommen mit Frontex

Serbien hat mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex ein Abkommen zur Zusammenarbeit unterzeichnet. Die Verhandlungen dazu dauerten über ein Jahr. Das Abkommen wurde von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und Serbiens Innenminister Ivica Dačić unterzeichnet.

Quelle: Gettyimages.ru

Nach mehr als einem Jahr Verhandlungen hat Serbien mit der EU-Grenzschutzagentur Frontex ein Abkommen zur Zusammenarbeit unterzeichnet. "Eine Verstärkung des Grenzschutzes entlang der gesamten Migrationsroute ist unerlässlich, um die Zahl der irregulären Einreisen zu verringern", erklärte die Europäische Kommission gestern. Analyse Neue Spekulationen über angeblichen Munitionsexport aus Serbien in die Ukraine Demnach darf Frontex nun gemeinsame Einsätze starten und eigene Beamte auf serbischem Staatsgebiet, einschließlich der Grenzen zu den benachbarten Nicht-EU-Ländern, einsetzen. Frontex hat an den EU-Außengrenzen im Westbalkan mehr als 480 Beamte stationiert. Das Abkommen wurde von EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und Serbiens Innenminister Ivica Dačić unterzeichnet. Serbien ist EU-Beitrittskandidat und liegt an der "Balkan-Route". Allein in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres waren laut Frontex knapp 100.000 Menschen auf dieser Route unterwegs gewesen. Serbischen Behörden wurde wiederholt vorgeworfen, Personen angegriffen und in die Nachbarländer zurückgedrängt zu haben – was sie jedoch entschieden zurückweisen. Mehr zum Thema – Montenegro: Arbeit zum Vorteil des eigenen Schadens

