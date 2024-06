X-Management wird auf Druck von Musk umstrukturiert

Musk setzt X-CEO Yaccarino unter Druck, die Kosten zu senken. Vor diesem Hintergrund entließ sie ihre rechte Hand, den Leiter des Geschäftsbetriebs Benarroch, der es versäumt hatte, die Kunden im Voraus über die Aktualisierung der Plattformpolitik zu informieren.

Quelle: Gettyimages.ru © Nathan Stirk

Linda Yaccarino, CEO von X (ehemals Twitter), hat das Managementteam der Plattform auf Druck des Firmeninhabers Elon Musk umstrukturiert, um Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern, berichtete die Financial Times (FT). Im Juni entließ die CEO den Leiter des Geschäftsbetriebs von X, Joe Benarroch, den die FT als Yaccarinos rechte Hand bezeichnet. Er war im vergangenen Sommer zum Unternehmen gekommen und hatte zuvor mit Yaccarino bei NBCUniversal zusammengearbeitet. Quellen zufolge war der Grund für Benarrochs Entlassung das Versäumnis, die Richtlinien der Plattform zu altersbeschränkten Inhalten zu aktualisieren – der Top-Manager hatte die Kunden nicht im Voraus über die Änderungen informiert. Anfang Juni erlaubte das soziale Netzwerk die Veröffentlichung von Erotik und Pornografie, sofern sie mit Zustimmung der Beteiligten verbreitet werden. Musk warnt Mitarbeiter vor möglichem iPhone-Verbot Die Aufgaben von Benarroch werden von Nick Pickles, dem Leiter der Abteilung für Regierungsbeziehungen, übernommen, der nun für die internationale Kommunikation zuständig ist. Pickles ist einer der wenigen Top-Führungskräfte von X, die den Kauf der Plattform durch Musk "überlebt" haben, schrieb die FT. Der Deal selbst fand laut CNBC im Herbst 2022 statt, seither hat das Unternehmen etwa 80 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Die aktuelle Umbildung könnte als seine Beförderung angesehen werden, so die Gesprächspartner des Nachrichtenportals. Yaccarino wurde im Mai 2023 zur CEO ernannt, und seither haben die Spannungen zwischen ihr und Musk zugenommen, so die Zeitung. Einem der Gesprächspartner zufolge ist sie "zunehmend nervös", da der Geschäftsmann Kostensenkungen fordert – zum Beispiel durch den Abbau von Vertriebsmitarbeitern in den USA und Großbritannien und eine Verringerung der Anzahl von Geschäftsreisen. Eine andere FT-Quelle bringt die Umbildung mit der Überprüfung der Managementleistung des Unternehmens in Verbindung. Bei einem Treffen mit der Belegschaft in diesem Monat forderte Yaccarino, den Schwerpunkt auf das "Leistungsmanagement" zu legen. Mehr zum Thema - Zensurstreit: Elon Musk entscheidet über globale Löschung – nicht nationale Behörden

