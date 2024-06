Chef des russischen Außengeheimdienstes: Russland hat Beweise für Rolle der CIA im Ukraine-Konflikt

Die CIA führt verdeckte Operationen in anderen Ländern durch, unter anderem in der Ukraine, sagte Sergei Naryschkin. Die US-Geheimdienste könnten KI-Technologien einsetzen, um das öffentliche Bewusstsein in "unerwünschten Ländern" zu manipulieren.

© Samuel Corum / AFP

Russland verfüge über glaubwürdige Informationen über die Aktivitäten der US-Geheimdienst CIA in der Ukraine, berichtete der Chef des russischen Auslandsgeheimdienstes, Sergei Naryschkin, am Samstag. Damit bezog er sich auf die Vorbereitung und Durchführung des bewaffneten Staatsstreichs in Kiew im Jahr 2014. Außerdem sei die CIA in die aktuellen Ereignisse in der Ukraine involviert. "Das Land selbst, ich meine die Ukraine, soll laut den ausländischen Herren die schmutzigste Arbeit erledigen, die Bevölkerung dieses Landes werde als billiges oder sogar kostenloses Verbrauchsmaterial betrachtet, und das ist traurig", sagte Naryschkin. CIA-Chef warnt vor Niederlage der Ukraine noch dieses Jahr Diese Aktivitäten beweisen, dass es das Ziel der US-Geheimdienste sei, die Entwicklung Russlands zu behindern und Schäden anzurichten, betonte er. Zudem führe die CIA verdeckte Operationen auch in anderen Ländern durch, was ihrem Gründungszweck entspreche, während die Aktivitäten des russischen Auslandsgeheimdienstes auf die Stärkung der internationalen Sicherheit abzielen. Laut Naryschkin hätten die Operationen der CIA manchmal einen "sehr unzivilisierten Charakter", wobei der US-Geheimdienst sowohl "harte politische Regime" als auch "echte Terroristen" unterstütze. Die US-Geheimdienste könnten in der näheren Zukunft KI-Technologien einsetzen, um das öffentliche Bewusstsein in "unerwünschten Ländern" zu manipulieren, sagte Naryschkin. "Das könnte zu einem sehr ernsten Problem für die gesamte Menschheit werden." Ihm zufolge habe Washington in den letzten Jahren viel Geld für die Finanzierung von etwa 150 KI-Projekten ausgegeben. Mehr zum Thema - US-Geheimdienst: Russland ist Hauptbedrohung für US-Wahlen

