Putin in Nordkorea: Abkommen über strategische Partnerschaft abgeschlossen

Das Gipfeltreffen zwischen Wladimir Putin und Kim Jong-un in Pjöngjang ist abgeschlossen. Ein neuer Vertrag wird das Abkommen über Freundschaft von 1961 ersetzen und die Beziehungen zwischen den beiden Staaten für die kommenden Jahre definieren.

Am Mittwoch haben in Pjöngjang Verhandlungen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-un unter Beteiligung von Delegationen sowie unter vier Augen stattgefunden. Das persönliche Treffen dauerte etwa zwei Stunden. Beide Staatschefs haben einen Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft unterzeichnet. Juri Uschakow, der Berater des Präsidenten für internationale Angelegenheiten, erklärte, dass das neue Abkommen wegen der tiefgreifenden Änderungen der geopolitischen Situation in der Welt und in der Region sowie der jüngsten Veränderungen in den bilateralen Beziehungen zwischen Moskau und Pjöngjang notwendig sei. Während des Treffens unter Beteiligung von Delegationen wies Kim Jong-un auf die Rolle Russlands in der Welt hin und brachte seine volle Unterstützung für die militärische Sonderoperation zum Ausdruck. Putin reist bald nach Nordkorea – USA in Alarmstimmung "Die Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea schätzt die wichtige Mission und Rolle der starken Russischen Föderation bei der Aufrechterhaltung der strategischen Stabilität und des Gleichgewichts in der Welt und bringt der russischen Regierung, Armee und Bevölkerung ihre volle Unterstützung und Solidarität bei der Durchführung der militärischen Sonderoperation in der Ukraine zum Schutz der Souveränität, der Sicherheitsinteressen und der territorialen Integrität zum Ausdruck", betonte der nordkoreanische Staatschef. Er fügte hinzu, dass sich die Situation in der Welt schnell verändere und komplizierter werde. Unter diesen Umständen beabsichtige Pjöngjang, den strategischen Dialog mit Moskau zu verstärken. Kim Jong-un versicherte den russischen Präsidenten, dass Nordkorea die Politik Russlands absolut unterstützen werde. Putin wies darauf hin, dass Moskau die konsequente und stabile Unterstützung Pjöngjangs, auch in Bezug auf Russlands Politik in der Ukraine, sehr hoch schätze. Der russische Staatschef erinnerte daran, dass Moskau und Pjöngjang im vergangenen Jahr den 75. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen sowie in diesem Jahr den 75. Jahrestag des Abschlusses des ersten zwischenstaatlichen Dokuments, des Abkommens über wirtschaftliche und kulturelle Partnerschaft, gefeiert haben. "Dieser Vertrag wurde von Genosse Kim Il Sung bei seinem ersten Besuch in Moskau unterzeichnet", fügte Putin hinzu. Er äußerte die Hoffnung, dass das nächste Treffen in Russland stattfinden werde. Mehr zum Thema – Putin auf dem Weg zu seinen Waffenbrüdern

