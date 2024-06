Putins Besuch in Nordkorea beginnt

Der russische Präsident wird sich mit Kim Jong-un treffen, um die "heikelsten Themen" zu besprechen. Den Schwerpunkt soll die internationale Lage bilden. Im vergangenen Jahr hatte Sergei Lawrow bereits erklärt, dass die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea "strategisch" seien.

Quelle: Sputnik © Kristina Kormilitsina

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinen zweitägigen Besuch in Nordkorea begonnen, bei dem er sich mit der Führung des Landes treffen wird, um über wirtschaftliche, internationale und Sicherheitsthemen zu reden. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un empfing Putin persönlich am Flughafen von Pjöngjang, anlässlich des ersten Besuchs des russischen Präsidenten seit 2000. Bericht: Putin wird im Juni Nordkorea und Vietnam besuchen Die Reise, die am Donnerstag begann, wird einem "sehr vollen Terminkalender" folgen, erklärte Putins Berater für Außenpolitik, Juri Uschakow, der anmerkte, die beiden Seiten hätten vor, mehrere Abkommen zu unterzeichnen. Der russische Präsident sei bereits zur Unterzeichnung einer bahnbrechenden Übereinkunft zur umfassenden strategischen Partnerschaft mit Nordkorea ermächtigt. Uschakow sagte ebenfalls, dass Putin und Kim lange Gespräche von Angesicht zu Angesicht führen wollen, um "die wichtigsten, die heikelsten Themen" zu besprechen. Der Besuch wird sich vor allem um internationale Themen drehen. "Die Herangehensweisen der beiden Länder an die momentanen außenpolitischen Probleme liegen sehr nahe beieinander oder decken sich völlig", sagte Ushakow und fügte hinzu, dass Moskau und Pjöngjang die Entstehung einer multipolaren Welt befürworten, die auf den Prinzipien der Gleichheit, des Respekts für die Souveränität und der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten beruhe. Er sagte außerdem, dass Moskau die Tatsache sehr schätze, dass Nordkorea "die wahren Gründe und den Wesenskern der Ukraine-Krise versteht". Putins Besuch in Nordkorea, der erste nach fast einem Vierteljahrhundert, folgt auf Kim Jong-uns Besuch in Russlands Fernem Osten im September. Damals verbrachte Kim fast eine Woche im Nachbarland, besuchte das Kosmodrom Wostotschni, traf sich mit hohen Beamten und besichtigte Russlands fortgeschrittene Waffentechnik. Nach dem Besuch sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow, die Beziehungen zwischen Russland und Nordkorea hätten "ein strategisches Niveau" erreicht. Mehr zum Thema – Exklusiv: Putin reist nach Nordkorea

