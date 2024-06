Reuters: Hamas lehnt Schlüsselpunkte des US-Waffenruheplans ab

Nach Angaben von "Reuters" lehnt die Hamas den US-Plan zur Waffenruhe im Gazastreifen ab, unter anderem den Punkt über die Befreiung der israelischen Geiseln. Ein Vertreter der palästinensischen Bewegung betont, die Hamas habe nur ihre frühere Position bekräftigt.

Quelle: AFP © EYAD BABA

Die palästinensische Bewegung Hamas hat den von Washington vorgeschlagenen Waffenruheplan angelehnt. Dies berichtete Reuters unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten israelischen Beamten. Laut dem Medienbericht verriet die Quelle am Dienstag, die Hamas habe sich geweigert, der Befreiung der Geiseln zuzustimmen. Ein anderer Beamter erklärte, dass Israel eine Antwort von der Hamas erhalten habe, in der alle wichtigen und bedeutenden Punkte des Plans geändert worden seien. Nebensja: US-Resolution zum Waffenstillstand im Gazastreifen "Katze im Sack" Außerdem verwies Reuters auf Informationen, dass die palästinensische Bewegung einen neuen Zeitplan für einen dauerhaften Waffenstillstand mit Israel und den Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen, einschließlich der Stadt Rafah, vorgeschlagen habe. Die Nachrichtenagentur konnte zudem einen Kommentar vonseiten eines anonymen Hamas-Beamten einholen. Ihm zufolge sei mit der Antwort der Hamas die Position bekräftigt, dass eine Waffenruhe zu einem dauerhaften Ende der Feindseligkeiten im Gazastreifen, dem Abzug der israelischen Streitkräfte, dem Wiederaufbau der palästinensischen Enklave und der Freilassung der palästinensischen Gefangenen in Israel führen müsse. Wörtlich soll die Quelle Folgendes erklärt haben: "Wir haben unsere frühere Haltung bekräftigt. Ich glaube, es gibt keine großen Lücken. Der Ball liegt jetzt bei Israel." Am Montag hatte der UN-Sicherheitsrat die US-Resolution zum schrittweisen Waffenstillstand im Gazastreifen verabschiedet. Von den 15 Mitglieder des Sicherheitsrates stimmten 14 dem Dokument zu, Russland enthielt sich der Stimme. Die Resolution sieht eine Waffenruhe, die Befreiung der von der Hamas gefangengehaltenen Geiseln und den Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen vor. Zunächst hatte die Hamas laut Medienberichten die Verabschiedung des Dokuments offenbar begrüßt und ihre Bereitschaft erklärt, indirekte Verhandlungen über die Umsetzung der Waffenruhe einzuleiten. Mehr zum Thema – Hamas deutet Zustimmung zur UN-Resolution für Waffenruhe an

