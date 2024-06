Medien: Mehr als 50 Prozent der Australier sind gegen Unterstützung für Ukraine

Mehr als die Hälfte der Australier würde es bevorzugen, die Ukraine-Hilfe zu reduzieren, so eine Umfrage des Senders ABC. Außenministerin Penny Wong bestätigte, dass Canberra statt einer hochrangigen Delegation den Minister für staatliche Dienste zum "Friedensgipfel" entsendet.

Quelle: Gettyimages.ru © Guy Vanderelst

Mehr als die Hälfte der Befragten in Australien würden es vorziehen, die Unterstützung durch Canberra für die Ukraine zu reduzieren und sich auf innere Probleme zu konzentrieren, wie die Ergebnisse einer Umfrage des Senders ABC und des Forschungsdienstes YouGov im Format "Fragen und Antworten" zeigen. Die Umfrage wurde online vom 24. bis 30. Mai durchgeführt und umfasste 1.510 Australier. Auf die Frage, ob die Unterstützung eingestellt und sich auf innere Angelegenheiten konzentriert werden sollte, antworteten 51 Prozent der Teilnehmer mit Ja, während sich 49 Prozent für die Fortsetzung der Hilfe für Kiew aussprachen. Die Befragten wählten aus "blinden" Aussagen, die keiner Partei oder keinem Politiker zugeschrieben wurden, um Voreingenommenheit in den Ergebnissen zu begrenzen. Australien verhängt weiteres antirussisches Sanktionspaket Zuvor hatte die führende Zeitung Sydney Morning Herald über die Entscheidung Canberras bezüglich seiner Teilnahme an der Schweizer Konferenz berichtet. Während einer Debatte im australischen Parlament bestätigte Außenministerin Penny Wong, dass Canberra keine hochrangige Delegation unter der Leitung des Premierministers oder seines Stellvertreters zum Ukraine-"Friedensgipfel" in die Schweiz entsenden werde. Stattdessen werde Australien durch Bill Shorten vertreten, der das Amt des Ministers für staatliche Dienste und des Ministers für das nationale Versicherungssystem für Behinderte innehabe. Laut AP bat Wladimir Selenskij in einem Telefongespräch am 29. Mai den australischen Premierminister Anthony Albanese, eine hochrangige Delegation zur Teilnahme am Friedensgipfel einzuladen. Die Entscheidung, Shorten zu entsenden, wurde jedoch "erst in den letzten Tagen" getroffen, berichtet die australische Zeitung: "Shorten wird diese Woche als Vertreter der Regierung Albanese auf dem Friedensgipfel bekannt gegeben. Dies ist das Ergebnis eines kürzlichen Gesprächs zwischen Selenskij und Premierminister Anthony Albanese, in dem der ukrainische Staatschef Australien aufforderte, den Gipfel zu unterstützen."

Den Angaben zufolge stellte der Oppositionsführer für Außenpolitik, Simon Birmingham, während der Debatten die Frage, ob Shorten, der nie Mitglied des nationalen Sicherheitsrates war, "die am besten geeignete Person für die Teilnahme an den Friedensverhandlungen" sei. Trotz der nachdrücklichen Forderungen Kiews, den Premierminister beziehungsweise seinen Stellvertreter einzuladen, und der anschließenden Vorwürfe seitens Birminghams verteidigte Wong ihre Entscheidung und antwortete auf die Kritik: "Wir sind offensichtlich der Meinung, dass die Vertretungsebene angemessen ist, da Shorten ein leitender Minister und ehemaliger Oppositionsführer ist." Die Ministerin fügte hinzu, dass der Leiter des nationalen Versicherungssystems für Behinderte in Australien "ebenfalls aktiv die Unterstützung des ukrainischen Volkes gefordert hat". Laut RIA Nowosti habe die australische Regierung bereits über 614 Millionen Euro an Hilfe für die Ukraine bereitgestellt, davon 541 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Munition ausgegeben. Darüber hinaus habe Australien 120 Bushmaster-Panzerfahrzeuge, M777-Haubitzen, M113-Panzerfahrzeuge, Panzerabwehrwaffen und Drohnen in die Ukraine geschickt. Letzte Woche kündigte Canberra an, dass sie zusätzliche 20 Millionen Dollar zur Deckung der Energie- und humanitären Bedürfnisse Kiews bereitstellen werde. Mehr zum Thema ‒ Ukraine-Hilfe: Australien stellt 19 Millionen Euro für Kiew statt Kohle zur Verfügung

