Ukraine-Hilfe: Australien stellt 19 Millionen Euro für Kiew statt Kohle zur Verfügung

Canberra will weitere finanzielle Unterstützung im Wert von mehr als 19 Millionen Euro für Stromversorgung und humanitäre Hilfe für die Ukraine bereitstellen. Im März hat Australien auf Kiews Bitte um die Kohlelieferung mit einer Absage geantwortet.

© Asanka Ratnayake/Getty Images

Die australische Regierung hat der Ukraine Hilfen in Millionenhöhe zugesagt. Dies hat Australiens Außenministerin Penny Wong am Freitag bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Canberra werde der Ukraine Mittel für den Kauf von Energieträgern und Bedarfsartikel zur Verfügung stellen. Die Außenministerin erklärte, dass zwölf Millionen Euro von dieser Summe für die "Versorgung der Ukrainer mit Wärme und Strom" bestimmt seien. Weitere sechs Millionen Euro würden dem UN-Nothilfebüro (OCHA) für den Kauf von Grundbedarfsartikeln für Frauen, Kinder, ältere Menschen und Behinderte zugewiesen. Canberra werde 6.000 Euro an die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen für die Rehabilitation von verletzten ukrainischen Soldaten überweisen. Australien verhängt weiteres antirussisches Sanktionspaket Seit Dezember hatte Kiew Australien gebeten, 80.000 Tonnen Kohle zu liefern. Premierminister Anthony Albanese lehnte die Bitte ab und kündigte stattdessen finanzielle Unterstützung an. "Wir sind weit, weit von der Ukraine entfernt", erklärte er in einer Sendung des Radiosenders 3AW. Albanese betonte, dass Australien seine Kohle an die "unmittelbaren Nachbarländer, nach China, nach Indien" exportiere. Anfang des Jahres habe Canberra Hilfen im Wert von 30,6 Millionen Euro angekündigt. Diese Mittel könne Kiew nach eigenem Ermessen für Energie- oder Waffenlieferungen verwenden, so der Politiker. "Wir sind einer der größten Nicht-NATO-Beitragszahler", fügte er hinzu. Australiens Verteidigungsminister Richard Marles kündigte vergangene Woche an, dass Canberra die Hilfe leisten werde, die am sinnvollsten sei. "Die Unterstützung, die wir jetzt leisten, konzentriert sich auf die Militärhilfe", sagte Marles. "Sie muss auch praktisch sein". Nach Kriegsbeginn schenkte die australische Regierung der Ukraine im Jahr 2022 70.000 Tonnen Kohle. Seit März 2022 hat Canberra Hilfen in Millionenhöhe für Kiew bereitgestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf über 429 Millionen Euro, von denen etwa 358 Millionen Euro für den Kauf von Waffen und Munition ausgegeben wurden. Australien hat 120 gepanzerte Bushmaster-Mannschaftswagen aus eigener Produktion, M777-Haubitzen, gepanzerte Fahrzeuge vom Typ M113, Panzerabwehrwaffen und Drohnen an die Ukraine geliefert. Mehr zum Thema ‒ Pistorius sagt Ukraine neues 500-Millionen-Waffenpaket zu

