Chinas Präsident Xi fordert Nahost-Friedenskonferenz

Laut dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping braucht es eine "breit angelegte" Friedenskonferenz zur Lösung des Nahost-Konflikts. Der Krieg dürfe nicht ewig andauern, so Xi.

Quelle: AFP © Tingshu Wang

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat eine Friedenskonferenz über den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas gefordert. Xi sagte heute vor Vertretern arabischer Staaten, China unterstütze eine "breit angelegte" Friedenskonferenz zur Lösung des Konflikts. Der Krieg dürfe nicht ewig andauern, so Xi weiter. China plädiert für Zweistaatenlösung – Israel meldet Übernahme von Gaza-Grenze zu Ägypten China, das gute Beziehungen zu Israel unterhält, spricht sich für eine Zweistaatenlösung aus. Diese sieht einen unabhängigen, mit Israel koexistierenden Palästinenserstaat vor. Xi erklärte zudem, China unterstütze eine Vollmitgliedschaft der Palästinenser in den Vereinten Nationen. China hat in den vergangenen Jahren versucht, engere Beziehungen zu arabischen Staaten aufzubauen. Im vergangenen Jahr vermittelte die Volksrepublik eine Annäherung zwischen den beiden rivalisierenden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien. Im vergangenen Monat empfing China die beiden rivalisierenden Palästinenserorganisationen Hamas und Fatah zu Gesprächen über eine "innerpalästinensische Versöhnung". Mehr zum Thema – Erdoğan: "Die Welt beobachtet in Echtzeit die Barbarei des Vampirs namens Netanjahu"

