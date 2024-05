Russisches Verteidigungsministerium: Angriff von ATACMS-Raketen und Drohnen vor Krim abgewehrt

Das russische Verteidigungsministerium gibt bekannt, dass in der Nacht zum 30. Mai von Kiew eingesetzte ATACMS-Raketen sowie Drohnen nahe der Krim-Küste abgefangen wurden. Wie es heißt, wurden auch mehrere unbemannte Flugzeuge über der Region Krasnodar abgeschossen.

Quelle: Sputnik © Alexei Malgawko

Am Donnerstagmorgen hat das russische Verteidigungsministerium die Abwehr einer nächtlichen massiven Attacke nahe der Krim gemeldet. Demnach hätten russische Luftabwehrsysteme ukrainische ATACMS-Raketen und Drohnen zerstört. Aus einer Mitteilung auf dem Telegram-Kanal der Behörde geht hervor: "In der vergangenen Nacht wurde eine Reihe von Versuchen des Kiewer Regimes vereitelt, terroristische Angriffe mit US-amerikanischen operativ-taktischen ATACMS-Raketen, unbemannten Flugzeugen und unbemannten Booten auf Objekte auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verüben." Wie es heißt, hätten die diensthabenden Luftverteidigungskräfte acht operativ-taktische ATACMS-Raketen über dem Asowschen Meer zerstört und acht Drohnen über dem Schwarzen Meer nahe der Küste der Halbinsel Krim abgefangen. Darüber hinaus seien zwei unbemannte Boote, die in Richtung der Halbinsel Krim unterwegs gewesen seien, von den diensthabenden Luftabwehrkräften im Schwarzen Meer versenkt worden. Meinung Die Ukraine verliert – was nun? Eingreifen des Westens riskiert einen atomaren Konflikt Zwei Fähren in der Hafenstadt Kertsch im Osten der Krim seien durch herabfallende Raketentrümmer beschädigt worden. Die Verglasung der Aufbauten sei beschädigt worden, schrieb Nikolai Lukaschenko, der Leiter des Verkehrsministeriums der Krim, in der Nacht auf Telegram. Bei den Zielen handele es sich laut dem Beamten um Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur. Es gebe keine Verletzten, die Arbeit der Fährüberfahrt werde nach der Schadensfeststellung wieder aufgenommen, versicherte Lukaschenko. Überdies wehrten russische Luftabwehrkräfte am Donnerstagmorgen einen massiven Drohnenangriff auf die Region Krasnodar ab. Nach Angaben des Militärressorts erfolgte der Angriff gegen 7:00 Uhr Moskauer Zeit (6:00 Uhr MESZ) unter Einsatz von fünf flugzeugähnlichen Drohnen, die ausnahmslos vollständig zerstört wurden. In den vergangenen zwei Wochen wurde die Krim mehrmals von ATACMS-Raketen angegriffen, die die Ukraine von den USA erhalten hatte. Das russische Verteidigungsministerium meldete deren Zerstörung am 16. und 19. Mai (beide auf Sewastopol gerichtet) sowie am 24. Mai. Bei dem jüngsten Angriff wurden im Bezirk Simferopol zwei Menschen getötet. Mehr zum Thema – Moskau: Selenskij wird als blutigster Präsident der Ukraine in die Geschichte eingehen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.

Am 24. Februar kündigte der russische Präsident Wladimir Putin an, gemeinsam mit den Streitkräften der Donbass-Republiken eine militärische Spezialoperation in der Ukraine zu starten, um die dortige Bevölkerung zu schützen. Die Ziele seien, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizieren. Die Ukraine spricht von einem Angriffskrieg. Noch am selben Tag rief der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im ganzen Land den Kriegszustand aus.

Der Westen verurteilte den Angriff, reagierte mit neuen Waffenlieferungen, versprach Hilfe beim Wiederaufbau und verhängte Sanktionen gegen Russland.

Auf beiden Seiten des Konfliktes sind zahlreiche Soldaten und Zivilisten getötet worden. Moskau und Kiew haben sich gegenseitig verschiedener Kriegsverbrechen beschuldigt. Tausende Ukrainer sind mittlerweile aus ihrer Heimat geflohen.