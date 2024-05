Selenskijs Berater beziffert den Bedarf in Kiew an westlichen Kampfflugzeugen

Der Berater Michail Podoljak des Leiters von Selenskijs Büro nannte eine Zahl von Kampfflugzeugen, welche die Ukraine angesichts der russischen Offensive im Gebiet Charkow nun benötige, um die Frontlinie zu decken. Kiew brauche laut dem Beamten jetzt mindestens 60 Jets.

Quelle: AFP © Simon Wohlfahrt

Der Berater des Chefs des ukrainischen Präsidentenbüros Michail Podoljak hat in einem Interview mit Bloomberg verlauten lassen, wie viele Kampfjets die Ukraine jetzt brauche. Demnach benötige Kiew nun mindestens 60 westliche Kampfflugzeuge aus dem Westen, um die Frontlinie noch decken zu können. Moskau: Gefangenenaustausch wegen Kiews Forderungen gestoppt Die Frontlinie verlängerte sich seit der russischen Offensive im Gebiet Charkow um weitere 70 Kilometer. Angesichts dieser Tatsache und der Intensität der Kämpfe wären laut Podoljak sogar 100 bis 120 Kampfflugzeuge "optimal". Er wies darauf hin, dass zwar bereits US-Waffen auf dem Schlachtfeld eingetroffen seien, es aber noch Wochen dauern werde, bis sie aufgestockt würden. Derzeit seien die russischen Streitkräfte in Bezug auf Waffen und Munition "absolut im Vorteil", gestand Podoljak ein. Er präzisierte, dass ukrainische Piloten derzeit ihre Ausbildung auf westlichen Kampfjets absolvierten. Um die Initiative auf dem Schlachtfeld wiederzuerlangen, müsse Kiew neben den versprochenen Kampfflugzeugen auch die Erlaubnis erhalten, russisches Territorium in Grenznähe anzugreifen. Analyse Wer zündelt mit dem nuklearen Feuer? Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte diese Woche erklärt, dass die Ukraine die Möglichkeit erhalten solle, westliche Waffen einzusetzen, um "legitime Ziele" auf russischem Gebiet anzugreifen. Im Kreml reagierte man auf Stoltenbergs Äußerungen mit den Worten, die Allianz würde "den Grad der Eskalation erhöhen" und "in militärische Ekstase verfallen". Eine Reihe von NATO-Ländern sagte bereits die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine zu. Die Niederlande wollen 42 Flugzeuge schicken, Dänemark 19 und Belgien will bis 2028 weitere 30 Kampfflugzeuge liefern. Die ersten Flugzeuge sollen aber noch in diesem Jahr nach Kiew geschickt werden, sagte die belgische Außenministerin Hadja Lahbib. Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren sagte, die Lieferungen würden im Herbst beginnen. Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen kündigte im Mai an, dass die ersten F-16 in den kommenden Monaten in der Ukraine eintreffen würden. Russlands Präsident Wladimir Putin reagierte darauf mit den Worten, Russland werde die Kampfjets "auf die gleiche Weise zerstören, wie wir heute Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und andere Ausrüstung, einschließlich Mehrfachraketenwerfer, zerstören". Mehr zum Thema – Mit Londons Erlaubnis: Kiew gesteht Attacken auf Russland mit Storm-Shadow-Raketen ein

