Washington: Keine Einigung der G7 über Beschlagnahmung russischer Gelder

Die USA wollen der ukrainischen Regierung auf dem bevorstehenden G7-Gipfel in Italien mindestens 50 Milliarden Dollar geben, als "Signal" an Moskau. Russland hat geschworen, auf jeden "Diebstahl" des Westens mit Gegenmaßnahmen zu reagieren.

© YouTube/Brookings Institution/Screenshot

Die USA wollen eingefrorene russische Staatsgelder beschlagnahmen und an die Ukraine aushändigen, doch für einige G7-Staaten ist das eine "rote Linie", so der Architekt der Sanktionen gegen Russland im Weißen Haus. Analyse Der Rubel erreicht einen Höhepunkt seiner Aufwertung Washington und seine Verbündeten haben im Februar 2022 Vermögenswerte in Höhe von rund 300 Milliarden US-Dollar in Moskau eingefroren. Der US-Kongress hat US-Präsident Joe Biden kürzlich die Befugnis erteilt, dieses Geld zu konfiszieren, so Daleep Singh, der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA für internationale Wirtschaftsangelegenheiten. "Das wäre die effizienteste und wirkungsvollste Option für uns alle in der G7", sagte Singh am Dienstag bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Brookings Institution. "Aber die Übernahme des Kapitals ist für viele unserer G7-Partner eine rote Linie", sagte Singh und fügte hinzu, dass "wir als G7 keinen Konsens über diesen Schritt haben". Zu den G7 gehören neben den USA auch Kanada, Frankreich, Italien, Japan, das Vereinigte Königreich und die EU. Mehr als 80 Prozent der eingefrorenen russischen Guthaben werden von der EU gehalten, die ihr Clearinghaus nur ungern Moskaus Vergeltungsmaßnahmen aussetzen möchte. Russland hat geschworen, auf jeden "Diebstahl" des Westens mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Singh begründete den Schritt damit, dass die "historische Entscheidung", die Staatsfonds einzufrieren, "nicht zu einer nennenswerten Abkehr von den G7-Währungen geführt hat", sodass die Beschlagnahme der Zinsen – wie sie sowohl die USA als auch die EU bereits beschlossen haben – lediglich "das bereits eingegangene Risiko" berücksichtige. Der Westen könne es sich nicht leisten, abzuwarten, sagte Singh, denn die Ukraine befinde sich auf dem Schlachtfeld in einer "katastrophalen" Situation. "Wenn wir eine Möglichkeit haben, solidarisch, schnell und in nennenswertem Umfang zu handeln – was ich als mindestens 50 Milliarden US-Dollar definieren würde -, dann sollten wir das tun", sagte Singh. Analyse Dritter Weltkrieg? Was Washington von Russland wirklich will Er fügte hinzu, dass das Weiße Haus hoffe, dass dies auf dem bevorstehenden Gipfel in Italien geschehen werde, nicht nur, um die Ukraine zu finanzieren, sondern auch, um "ein Signal an [den russischen Präsidenten Wladimir] Putin zu senden, dass wir nicht müde werden und er uns nicht überleben wird, unabhängig davon, was in den verbleibenden Tagen des Jahres passiert". In seiner Brookings-Präsentation erklärte Singh auch, dass die Rede von Wladimir Selenskij im Februar 2022 die "emotionale Valenz" für die EU geschaffen habe, um der "Schock- und Angstphase der Sanktionskampagne" zuzustimmen, die darauf abzielte, die russische Währung zum Absturz zu bringen. Singh räumte ein, dass dieses Ziel nicht erreicht wurde, bestand aber darauf, dass die Sanktionen funktionierten, weil die derzeitige Situation besser sei als die "kontrafaktischen Fälle" – Dinge, die möglicherweise anders hätten eintreten können, es aber nicht taten. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg

