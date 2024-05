Spannungen im südchinesischen Meer: China und USA vereinbaren wechselseitige Erreichbarkeit

Um eine eventuelle Eskalation im südchinesischen Meer zu vermeiden, haben sich Peking und Washington darauf geeinigt, in ständigem Kontakt zu bleiben. China zeigt sich ernsthaft besorgt über Provokationen der USA in den Gewässern.

Quelle: AFP © Ted Aljibe

Die USA und China wollen angesichts der Spannungen im Südchinesischen Meer und um Taiwan in ständigem Kontakt bleiben, um gefährliche Eskalationen zu vermeiden. Beide Seiten hätten eine wechselseitige Erreichbarkeit vereinbart, um Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu vermeiden, teilte das chinesische Außenministerium am Dienstag mit. Dies sei das Ergebnis von Gesprächen über die Sicherheit auf See am Freitag. USA und Philippinen versenken bei gemeinsamen Seeübungen "gegnerisches Schiff" Peking sei ernsthaft besorgt über die Verletzungen und Provokationen der Vereinigten Staaten in nahe gelegenen Gewässern, erklärte das Ministerium. Es forderte die USA erneut auf, sich nicht in die Streitigkeiten zwischen China und seinen Nachbarn einzumischen. Die Vereinigten Staaten sollten sofort aufhören, auf der Insel Taiwan diejenigen Kräfte zu unterstützen, die für die Unabhängigkeit von China stehen, hieß es weiter. Die USA unterstützen die Insel unter anderem mit Waffenlieferungen. China betrachtet Taiwan als abtrünnigen Teil des eigenen Territoriums und hat auch den Einsatz militärischer Mittel zur Durchsetzung seiner Ansprüche nicht ausgeschlossen. Auch aus den Streitigkeiten über Hoheitsgebiete im Südchinesischen Meer sollen sich die USA laut den Forderungen der Regierung in Peking heraushalten. Dabei geht es unter anderem um den Disput über eine Inselgruppe zwischen China und den Philippinen. Die USA hatten erst im März die militärische Zusammenarbeit mit den Philippinen ausgeweitet. Mehr zum Thema – The Hill: Biden muss siegen wollen - im "Dritten Weltkrieg"

