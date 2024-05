Chef der ukrainischen Streitkräfte billigt Aufenthalt französischer Militärs in Ukraine

Alexander Syrski kündigte zum ersten Mal offiziell eine Initiative zur Entsendung französischer Militärs als angebliche Ausbilder in die Ukraine an. Er teilte mit, dass für die Beteiligung an der Ausbildung ukrainischer Soldaten die erforderlichen Dokumente bereits unterzeichnet wurden.

Quelle: Legion-media.ru © Sven Simon The Presidential Office Ukraine

Der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, der Generaloberst Alexander Syrski, hat auf seinem Telegram-Kanal mitgeteilt, dass er die Entsendung französischer Militärausbilder in die Ukraine begrüße und dass die für ihren Aufenthalt im Land erforderlichen Dokumente unterzeichnet worden seien. Er schrieb: "Ich habe bereits die Dokumente unterzeichnet, die es den ersten französischen Ausbildern ermöglichen werden, unsere Ausbildungszentren zu besuchen und sich mit ihrer Infrastruktur und ihrem Personal vertraut zu machen." Syrski gab die Genehmigung der notwendigen Dokumente nach einem Videotreffen mit dem französischen Verteidigungsminister Sébastien Lecornu bekannt, an dem auch der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow teilnahm. Syrski behauptete: "Ich glaube, dass die Entschlossenheit Frankreichs andere Partner ermutigt, sich diesem ehrgeizigen Projekt anzuschließen." "NATO kann uns nicht zwingen, in Russland zu töten" – Italien greift Stoltenberg an Die Diskussion über die Entsendung westlicher Militärspezialisten in die Ukraine war nach Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron entbrannt, der die Möglichkeit einer solchen Option in diesem Frühjahr bereits mehrfach erwähnt hatte. Gleichzeitig betonte Macron, dass es (noch) nicht um die Entsendung eines vollwertigen französischen Militärkontingents gehe. In einem Interview mit La Tribune sagte Macron Anfang Mai jedoch, dass es sich nicht lohne, in der Frage der Unterstützung der Ukraine Grenzen zu ziehen, da die Sicherheit "ganz Europas" davon abhänge. Macron nannte zwei Bedingungen für den Einsatz französischer Truppen: einen Durchbruch der Front in der Ukraine und ein entsprechendes Ersuchen der Behörden des Landes. Frankreichs Außenministerium hatte zuvor stets Berichte über die Anwesenheit französischen Militärs in der Ukraine dementiert. Der Kreml räumte die Möglichkeit eines direkten Konflikts zwischen der NATO und Russland ein, sollte ein westliches Kontingent in der Ukraine auftauchen. Nach Angaben des russischen Außenministers Sergei Lawrow befinden sich bereits nachweislich britische und französische Soldaten in der Kampfzone. Mehr zum Thema - Macron: "Unser Europa könnte sterben"

