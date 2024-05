Kreml: NATO umzingelt Russland mit Netz von Cyberlaboren zur hybriden Kriegsführung

Der Konflikt zwischen Russland und dem Westen wird auch auf dem virtuellen Schlachtfeld ausgetragen. Hackerangriffe auf Russland haben seit Beginn des Ukraine-Konflikts stark zugenommen. Und die NATO plant nach Erkenntnissen in Moskau, die Cyberangriffe noch zu forcieren.

Quelle: www.globallookpress.com © IMAGO/Jan Eifert

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für internationale Zusammenarbeit im Bereich der Informationssicherheit, Artur Ljukmanow, hat davor gewarnt, dass die NATO bestrebt sei, Russland mit einem Netzwerk von Cyberlaboren im Rahmen eines hybriden Krieges gegen das Land zu umzingeln. Russland fordert UN-Konvention zu Cybersicherheit Die US-geführte NATO-Militärallianz arbeite seit langem an der Entwicklung von Möglichkeiten, Russland in der Informationssphäre zu bekämpfen, sagte Ljukmanow am Sonnabend in einem Interview mit RIA Novosti. Die Ukraine sei bisher ihr "Haupttestgebiet" gewesen, wobei ukrainische Hacker "elektronische Sabotageakte unter straffer Anleitung der Kuratoren der NATO durchführen" würden. Russland wisse von "ganzen Einheiten westlicher Geheimdienste und Streitkräfte, die nach Kiew geschickt" wurden, um den Ukrainern bei ihren Hacker-Aktivitäten zu helfen, fügte der Diplomat hinzu, der auch die Abteilung für internationale Informationssicherheit im russischen Außenministerium leitet: "Es ist kein Geheimnis, dass die Allianz ein ganzes Netz von Cyberlaboren entlang der russischen Grenzen bildet – in Estland, Lettland, Finnland und Rumänien." Laut Ljukmanow plant die NATO in Zukunft auch die Eröffnung solcher Einrichtungen in Georgien und Moldawien, obwohl diese beiden Länder gar nicht Mitglieder des NATO-Bündnisses sind. "Unter der Schirmherrschaft des Pentagon werden systematisch Cyber-Übungen durchgeführt, bei denen Szenarien einer Konfrontation [mit Russland] im digitalen Bereich getestet werden", sagte Ljukmanow. Informationskrieg: Russland denkt über eine "Cyber-Armee" nach Anfang dieses Monats veranstaltete das US-Cyberkommando auf einem Stützpunkt in Suffolk im US-Bundesstaat Virginia die Übung Cyber Flag 2024. An der Übung nahmen IT-Spezialisten der USA und deren Kollegen aus 18 NATO-Mitgliedsstaaten sowie Partnerstaaten teil, um angeblich nur zu trainieren, wie Cyber-Bedrohungen erkannt und Lösungen zum Schutz von eigenen Netzwerken gefunden werden können. Vor einer Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin erklärt, dass für Russland ein staatliches Datenschutzsystem eingerichtet werden sollte, da die Zahl der Cyberangriffe auf das Land seit dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts zunehme. "Wir können heute schon sagen, dass die Cyber-Aggression gegen uns ... gescheitert ist. Im Allgemeinen waren wir auf diesen Angriff vorbereitet, und dies ist das Ergebnis der systematischen Arbeit, die in den letzten Jahren auf diesem Gebiet geleistet wurde", sagte Putin. Mehr zum Thema - KI-Wettbewerb: Hacker und künstliche Intelligenz sollen US-Cybersicherheit stärken

