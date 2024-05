Mindestens vier Verletzte nach Messerangriff in Lyon

Ein Mann mit marokkanischer Staatsbürgerschaft hat am Sonntag in der französischen Metropole Lyon mindestens vier Menschen bei einem Messerangriff verletzt. Lebensgefahr besteht laut französischen Medienberichten nicht.

Quelle: AFP © Olivier Chassignole

Bei einer Messerattacke in der U-Bahn in Lyon im Südosten Frankreichs sind gestern mindestens vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Lebenslange Haft für zweifachen Messermörder von Brokstedt Laut französischen Medien soll der Tatverdächtige festgenommen worden sein. Wie die Regionalzeitung Le Progrès unter Bezug auf Polizeikreise schrieb, soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 27-jährigen Mann mit marokkanischer Staatsbürgerschaft handeln. In der Vergangenheit soll er wegen psychischer Probleme behandelt worden sein. Die beiden Schwerverletzten sollen am Bauch und Brustkorb getroffen worden sein. Lebensgefahr besteht laut Medien nicht. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag. Wie der Radiosender France Info unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung eingeleitet. Mehr zum Thema – Sechs Verletzte nach Stichwaffen-Attacke in Schweiz

