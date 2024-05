NATO-Generalsekretär Stoltenberg: Ukraine sollte Russland mit westlichen Waffen angreifen dürfen

In der Debatte, ob die Ukraine Ziele in Russland mit westlichen Waffen angreifen darf, stellt sich der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg klar auf die Seite der Regierung in Kiew. Gleichzeitig spricht er sich gegen eine Entsendung von NATO-Truppen ins Land aus.

Quelle: www.globallookpress.com © Bernd Wüstneck / dpa

Im Gespräch mit dem Magazin The Economist hat der NATO-Generalsekretär die verbündeten Staaten aufgerufen, gewisse Einschränkungen für den Einsatz der aus dem Westen an die Ukraine gelieferten Waffen zu revidieren. Somit stellte er sich in der Debatte, ob die Ukraine Ziele in Russland mit solchen Waffen angreifen darf, eindeutig auf die Seite der Regierung in Kiew. Der Chefredakteurin Zanny Minton Beddoes sagte der Norweger, dies sei insbesondere jetzt wichtig, wenn es viele Kämpfe im Gebiet Charkow in der Nähe der russischen Grenze gebe. "Der Ukraine die Möglichkeit zu verweigern, diese Waffen gegen legitime militärische Ziele auf russischem Territorium einzusetzen, erschwert der Ukraine die Selbstverteidigung sehr." Stoltenberg sprach von einem Angriffskrieg Moskaus, in dem Kiew im Einklang mit der UN-Charta sein gutes Recht habe, sich zu verteidigen. Dies impliziere nun auch Angriffe auf Ziele in Russland. Jens Stoltenberg, the head of NATO, discusses the war in Ukraine with @zannymb, our editor-in-chief: https://t.co/Qx1RVwhmnbpic.twitter.com/wHAaM9OgHx — The Economist (@TheEconomist) May 24, 2024 Gleichzeitig lehnte der NATO-Generalsekretär die Idee ab, russische Raketen und unbemannte Luftfahrzeuge über der Ukraine mit in benachbarten NATO-Staaten stationierten Luftabwehrsystemen abzuschießen. Der Norweger sprach sich auch gegen eine Entsendung von NATO-Bodentruppen ins osteuropäische Land aus. Solche Maßnahmen könnten den bewaffneten Konflikt weiter eskalieren lassen. Stoltenberg betonte: "Wir werden nicht Teil des Konfliktes werden." Dass der Westen der Ukraine Waffen liefere und ukrainische Armeeangehörige schule, mache ihn nicht zu einer unmittelbaren Konfliktseite, erklärte Stoltenberg. "Vorbereitung des Kriegseintritts Europas" – Orbán sieht NATO auf Konfrontationskurs gegen Russland In Bezug auf eine Mitgliedschaft der Ukraine im westlichen Militärbündnis wollte der NATO-Generalsekretär keine Prognosen geben. Man helfe aber Kiew dabei, notwendige Bedingungen dafür zu schaffen. Das Land sollte den Standards der Allianz entsprechen und die Kompatibilität mit dem Militärbündnis erhöhen. Außerdem sollten alle NATO-Staaten dem Beitritt zustimmen, wofür man einen politischen Willen der Mitgliedsstaaten brauche. Am 23. Mai hatte die New York Times berichtet, dass innerhalb der US-Regierung eine Diskussion darüber stattfinde, ob die Ukraine bei Angriffen auf Russland US-Waffen einsetzen dürfe. US-Außenminister Antony Blinken habe diese Initiative nach seinem jüngsten Besuch in Kiew und im Zusammenhang mit den Erfolgen der russischen Streitkräfte bei Charkow unterbreitet. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij pocht schon seit langem auf diese Erlaubnis. Bislang besteht US-Präsident Joe Biden aber auf der Bedingung, dass Kiew US-Waffen nur zur Verteidigung auf dem eigenen Territorium zum Einsatz bringt. Großbritannien hat diesbezügliche Restriktionen dagegen schon teilweise aufgehoben. Mehr zum Thema ‒ Britischer Experte: Frieden gibt es nur mit Russland

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.