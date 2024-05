Politico: Chinas Außenminister reist wahrscheinlich zu BRICS-Gipfel statt zu Ukraine-Konferenz

Anfang Juni findet in Russland ein Gipfel der BRICS-Außenminsiter statt. Nach Angaben der Zeitung "Politico" würde Chinas Außenminister Wang Yi das Treffen in Russland einer Reise in die Schweiz vorziehen, wo ebenfalls Anfang Juni die Ukraine-Friedenskonferenz beginnt.

Quelle: AFP © YASUYOSHI CHIBA

Zu etwa gleicher Zeit wie die Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz hat Russland ein Treffen der BRICS-Länder geplant. Wie die Zeitung Politico mit Verweis auf zwei hochrangige Diplomaten der Europäischen Union berichtete, soll die Veranstaltung auf der Ebene der Außenminister stattfinden. Sollten diese Informationen offiziell bestätigt werden, entsende China seinen Außenminister Wang Yi wohl zum BRICS-Gipfel statt zur Schweizer Ukraine-Konferenz, so das Blatt. Bericht: Biden nicht zum Ukraine-Gipfel - wegen Spendengala in Kalifornien Laut Politico habe Peking zuvor gegenüber EU-Diplomaten erklärt, es werde keine Delegation hochrangiger Vertreter auf den Bürgenstock entsenden, wenn Russland nicht eingeladen ist. Nach Angaben der Webseite der russischen Präsidentschaft in der BRICS wird eine Sitzung der Außenminister der Vereinigung am 10. und 11. Juni in Nischni Nowgord stattfinden. Das Treffen in der Schweiz beginnt etwas später in derselben Woche, am 15. Juni. Zur Friedenskonferenz auf dem Schweizer Bürgenstock wurden 160 Länder eingeladen, Russland war nicht darunter. China bestätigte bisher offiziell nicht, ob es an der Veranstaltung teilnehmen wird. Vor Kurzem hatten der chinesische Außenminister und der Chefberater des Präsidenten Brasiliens angemahnt, dass eine Friedenskonferenz zur Beilegung des Konflikts mit gleichberechtigter Beteiligung der beiden Parteien Russland und Ukraine durchgeführt werden sollte. Mehr zum Thema – Ukraine-Gipfel nun offiziell ein Flop: Jetzt wird nach Schuldigen gesucht

