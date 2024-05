Präsident Boliviens kündigt Teilnahme am St. Petersburger Wirtschaftsforum an

Der bolivianische Präsident Luis Arce wird am 6. und 7. Juni nach Russland kommen und Gast des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg sein. Das wurde am Donnerstagabend bekannt.

Quelle: Gettyimages.ru © Gaston Brito/Getty Images

Der bolivianische Präsident Luis Arce wird auf Einladung des russischen Staatschefs Wladimir Putin am 6. und 7. Juni nach Russland kommen und Gast des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg sein. Dies erklärte die Botschafterin der Republik in Russland María Luisa Ramos Ursagaste RIA Nowosti. "Der bolivianische Präsident Luis Alberto Arce Catacora hat seine Teilnahme am SPIEF bestätigt. Auf Einladung des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird der bolivianische Präsident am 6. und 7. Juni 2024 zu einem offiziellen Besuch in Russland eintreffen", so die Botschafterin. Zuvor hatte der russische Präsidentenberater Juri Uschakow über die Teilnahme des bolivianischen Präsidenten am Wirtschaftsforum berichtet. Ihm zufolge wird Arce an der Plenarsitzung teilnehmen. Mehr zum Thema – Vollständiges Programm des SPIEF 2024 veröffentlicht

