Russlands UN-Vertreter: Westen hat keine Superwaffe, um Wende im Ukraine-Konflikt herbeizuführen

Der russische Vertreter bei der UNO, Wassili Nebensja, meint, dass westliche Waffen den allgemeinen Trend auf dem Schlachtfeld nicht zugunsten der Ukraine umkehren werden. Der Westen habe keine Waffen für Kiew, die eine Wende in dem Konflikt herbeiführen könnten, so der Diplomat.

Quelle: Gettyimages.ru © Ihor Lukianenko

Der Westen verfügt nicht über eine Waffe, die die Lage an der Front zugunsten der Ukraine verändern könnte. Diese Meinung brachte der ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen, Wassili Nebensja, auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am 20. Mai zum Ausdruck: "Es ist für Militärexperten offensichtlich, dass es keine solche Superwaffe gibt, die der Westen der Ukraine übergeben kann und die die äußerst negativen Trends auf dem Schlachtfeld für die Streitkräfte der Ukraine umzukehren vermag." In diesem Zusammenhang erinnerte der ständige Vertreter Russlands daran, wie der Westen vor kurzem auf die Übergabe von ATACMS-Langstreckenraketen aus den Vereinigten Staaten an Kiew gesetzt hatte. Nebensja wies darauf hin, dass diese derzeit zu Dutzenden von Russlands fortschrittlichem Luftabwehrsystem zerstört werden, ebenso wie die deutschen Leopard-Panzer und die US-amerikanischen Abrams. Der Diplomat weiter: "Das gleiche Schicksal wird die berüchtigten F-16 ereilen, sobald sie an das Kiewer Regime geliefert werden." Zuvor, am 6. Mai, hatte der russische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Anatoli Antonow, erklärt, dass die Forderungen von US-Kongressabgeordneten nach einer Intensivierung der Lieferungen und der Entsendung von Truppen in die Ukraine nichts an der Lage im ukrainischen Konfliktgebiet ändern würden. Er merkte auch an, dass die Äußerungen von Regierungsvertretern mit dem erfolgreichen Vorrücken der russischen Truppen auf ukrainisches Territorium immer wütender und aggressiver würden. Am 24. April hatte der offizielle Vertreter des Kremls, Dmitri Peskow, ebenfalls erklärt, dass die Hilfe für Kiew die Dynamik an der Front nicht verändern werde. Ihm zufolge sei die Situation eindeutig. Mehr zum Thema – Russland auf dem Schlachtfeld besiegen? – EU-Vertreter machen Rolle rückwärts

